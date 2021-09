El determinante mensaje de Alberto Fernández para Cristina Fernández de Kirchner en medio de la crisis política

“Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones no me van a obligar", fue una de las reflexiones que realizó Alberto Fernández en medio de la crisis política que se desató luego de que se conociera la renuncia pública del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y que produjo una avalancha de presentaciones por parte de los funcionarios más cercanos al ala del kirchnerismo.

Los dichos del presidente fueron reflejados por el portal Página 12, donde también confirmaron que el mandatario mantuvo una reunión con la vicepresidenta el pasado martes. En el cónclave ambos dirigentes habían acordado realizar modificaciones en el gabinete, sin embargo, Fernández se mostró sorprendido y molesto ante la jugada kirchnerista. "Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie. No entiendo para qué se apuraron”, indicó.

Noticia en desarrollo.