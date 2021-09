Denunciaron al hermano de Elizabeth Gomez Alcorta y la justicia sólo le llamó la atención

Sofia compareció el 3 de septiembre pasado a la Oficina de Violencia Doméstica ( OVD) a fin de denunciar por violencia familiar a Guillermo Gómez Alcorta, hermano de la ministra de las mujeres.

En su presentación verbal que quedó asentada refirió a situaciones de violencia psicológica, amenazas y hostigamiento. Producto de una relación de pareja tuvieron un hijo en común.

Tras la ruptura afectiva fijaron un régimen de comunicación cada 15 días y los jueves a través de una videollamada. A partir de allí comenzaron los problemas.

Según el relato de Sofía él constantemente le dice: “Egoísta, mala madre', que no quiero que el nene vea a su papá, que ya suficiente hice lastimando a su otro hijo. Me amenaza con que tengo que volver, me manda leyes que no sé, y me dice que puede mandarme a la policía. Me manda imágenes de que está sentado en la puerta de mi casa: 'Acá estoy esperando', y me vuelve a mandar fotos dos horas después: 'Más te vale que vuelvas. 'Hace lo que te conviene'. No. Hacé lo que debes”. Además manifiesta que la amenaza con quitarle el poder para poder salir del país.

Respecto al hijo en común aseguró que le pidió ADN; “me dijo que me había hecho un tratamiento, como si él dormía y yo le hubiera sacado esperma. Eso lo digo yo. Él me dijo que no quería tener un hijo, como si el flaco no supiera a los cincuenta o cuarenta y cinco años que no te ponés un forro y quedás embarazada. También me dijo que trate de no suicidarme, que mi cuñado le había dicho -mentira-, que yo me había tratado de suicidar, y que lo hablé con mi cuñado y es mentira.”

Tras la intervención de la OVD la jueza en lo civil Mónica Fernandez optó por desestimar la denuncia por violencia familiar, y le hizo saber a Guillermo Gómez Alcorta que deberá cesar en todo acto que signifique violencia verbal o psicológica, intromisión injustificada, perturbación o intimidación, respecto de Sofía. Y a ella que no deberá interrumpir la comunicación con el menor. Sus abogados apelarán la decisión de la jueza.