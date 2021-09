Perlitas en vivo: denuncian clientelismo y preocupa baja concurrencia en Buenos Aires

Pocos votantes

Según datos preliminares, hasta el momento ha votado solo el 20% del padrón en la Provincia de Buenos Aires. En elecciones anteriores, particularmente en 2019, ya había votado el 31,4% del padrón a la misma hora.

En parte, creen, puede ser por las demoras ocurridas en la votación debido a los nuevos protocolos. Es por eso que creen que luego de las 18 aún podrá haber gente votando en las escuelas.

Las demoras se profundizan

La gente se queja porque las filas no avanzan. Admirable la paciencia de los orientadores -entre 2 y 4 por escuela-. Inversamente proporcional a la de las personas que llevan una hora esperando en una fila que no avanza. uD83DuDE4C #EleccionesArgentina @mdzol pic.twitter.com/KL8XrRJDTg — uD83CuDD35uD83CuDD3BuD83CuDD3EuD83CuDD41 Rodríguez Petersen uD83CuDF3CuD83DuDC63? (@flopinia) September 12, 2021

Denuncian clientelismo en La Rioja

Ciudadanos de La Rioja denuncian clientelismo. Según aseguraron, horas antes de las PASO en esa provincia el Gobierno repartió bolsones de comida.

Denuncian en La Rioja reparto de bolsones de comida en plena campaña electoral ?@mdzol? #Elecciones2021 pic.twitter.com/ZtelchTsfy — Beto Valdez (@betovaldez) September 12, 2021

Votó Frigerio

El candidato a diputado Nacional por Entre Ríos votó en Villa Paranacito

Rogelio Frigerio.

El saludo de Milei para sus jóvenes "libertarios"

Victoria Tolosa Paz tiene planes

La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, emitió su voto en la Escuela Nº67 de City Bell minutos antes de las 10hs.

Tras sufragar, Tolosa Paz hizo hincapié en el respeto de los protocolos que se vienen cumpliendo en los lugares de votación y pidió que la gente concurra "a votar que es lo que tenemos que hacer para fortalecer la democracia".

Tolosa Paz indicó que almorzará en su casa junto a su familia, luego se reunirá con el gobernador Axel Kicillof y posteriormente hará lo propio con el presidente Alberto Fernández.

Trompadas en la calle

Descontrol y trompadas en la escuela EP Número 16 en Villa Ballester, San Martín. Obligan a los adultos mayores a hacer la cola. @mdzol #Elecciones2021 — Beto Valdez (@betovaldez) September 12, 2021

Manes, sin boletas

Desde el correo mandaron urnas sin boletas de Manes en varias escuelas de Ituzaingo. En la escuela 1 en la calle Las Heras 250 si no hubiera estado de fiscal general, la gente no tenía esa boleta… Lo mismo ocurre con algunos partidos más chicos, que no reponen