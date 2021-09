Asaltaron a una diputada y apuntó contra Frederic por su frase sobre Suiza

El martes por la tarde, la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, fue asaltada cuando salía a dar un paseo en bicicleta por Palomar, en la provincia de Buenos Aires. Luego del mal momento y de radicar la denuncia, la legisladora criticó en sus redes a la ministra de seguridad, Sabina Frederic, por su desafortunada y tristemente célebre frase de que "Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido" que vivir en Argentina.

Brizzi relató lo sucedido a través de sus redes sociales, donde no dudó en apuntar directamente contra Frederic por minimizar la inseguridad que diariamente se vive en el conurbano bonaerense.

"Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic", lanzó Brizzi en su cuenta de Twitter, adjuntando la denuncia.

La legisladora fue asaltada cerca de las diez de la mañana por dos motochorros que la golpearon, le robaron su bicicleta y escaparon.

A este violento episodio se suma otro vivido por la madre de Brizzi hace poco más de 7 meses también en Palomar (Morón). En aquel momento, la mujer de 67 años fue abordada y violentada por un sujeto que le robó el auto cuando salía a trabajar.

"Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en Palomar no deja de aumentar. Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar. No podemos seguir viviendo así. BASTA @LucasGhi @SergioBerniArg!!", había escrito en aquel momento, compartiendo el video del violento asalto.