MDZ y MDZ Radio cumplen años: festejo compartido y un compromiso renovado

"Yo arranco mi rutina temprano, 6.30 y comienzo a informarme... con MDZ online y la radio MDZ que básicamente es mi radio de cabecera". La cita corresponde a un estudio de consumo de medios en Argentina realizado por FOPEA y representa gran parte de la razón de ser de MDZ y MDZ Radio: ser referentes confiables y un vínculo activo con la audiencia. Hoy es un día especial para todos porque MDZ cumple 14 años y MDZ Radio una década; dos medios hechos con pasión y profesionalismo que nacieron con una idea disruptiva y hoy están consolidados como referentes a nivel nacional y regional.

La realidad es vertiginosa y los medios de comunicación viven ese dinamismo de manera especial. MDZ fue el primer diario nativo digital de Mendoza y hoy trascendió las fronteras, convirtiéndose en uno de los 5 medios online de mayor audiencia del país, con una diversidad de contenidos y miradas que lo hacen único. Aquel 9 de agosto de 2007 se hizo tangible en la web una idea gestada años antes de manera revolucionaria y que sigue en el camino de la innovación. Pero con las bases cada vez más sólidas: hacer periodismo, tener miradas plurales y defender la institucionalidad democrática, la diversidad, los derechos humanos, los derechos individuales y bregar por una Argentina pujante, que no excluya a nadie.

MDZ Radio cumple una década al aire.

MDZ y MDZ Radio son medios que informan, entretienen, inquietan, incomodan. Acompañan, invitan a pensar. Esa impronta tiene otra característica particular. La audiencia, quienes leen y escuchan MDZ son parte; no son lectores y oyentes pasivos, sino todo lo contrario. La participación, la crítica, las ideas propositivas, las discusiones respetuosas son piezas fundamentales del día a día de la radio y el diario. Por eso el aniversario representa un momento de celebración conjunta para todos los que hacemos MDZ y MDZ Radio, incluidos quienes antes eran posicionados "del otro lado". Las cifras "redondas" generan un impacto especial y por eso la década al aire en el 105.5 y la web vía streaming, desde aquel 9 de agosto de 2011, es un motivo de orgullo particular. Una radio con mirada crítica, de micrófono abierto para una audiencia inteligente y participativa, de puertas sin llave para opinar.

La redacción de MDZ.

Detrás de cada noticia, de cada contenido hay un equipo que incluye periodistas, técnicos especializados, administrativos, encargados de logística, ejecutivos comerciales, directivos, analistas de redes sociales, especialistas en big data y métricas; un equipo que crece, se siente orgulloso y busca mejorar. Ese equipo se amplía con redacciones que abarcan todo el territorio nacional y nuevos productos periodísticos especializados que marcan un camino de crecimiento.

Son tiempos complejos y por eso la responsabilidad. La pandemia potenció problemas estructurales de Argentina y aumentó el desafío para los medios de comunicación. Los datos son relevantes: más de la mitad de los argentinos viven en la pobreza, la economía está en crisis, millones de niños tienen dificultades para acceder a sus derechos básicos y las instituciones están en constante tensión y con riesgo de ser quebradas. Ese contexto exige estar atentos, informar y analizar con profundidad. Por eso hoy se renueva el desafío; pero como cada aniversario lo más importante es decirles gracias a todos quienes hacen MDZ y MDZ Radio.