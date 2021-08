Las elecciones legislativas no afectarán la composición del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura no verá afectada su composición después de las próximas elecciones ya que solo uno de los seis miembros que representan al Congreso va por la reelección de su banca. Uno de los temas claves que debe resolver es al que tiene al juez federal Walter Bento en la mira.



La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, llegó al Consejo en reemplazo del actual ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en diciembre del 2019 para completar su mandato hasta 2022. Siley está séptima, con muchas chances de ser reelecta, en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 35 bancas que se renovarán por el distrito en las próximas elecciones.



El Congreso aporta tres diputados y tres senadores al Consejo, dos por la mayoría y uno por la minoría, cuyos mandatos duran cuatro años -deben dejar pasar un período para volver- y no se computa el tiempo de reemplazo.



Esto significa que Siley podría permanecer como consejera en el período 2022-2026, si continúa siendo diputada y si el bloque le presta su acuerdo para representarlo, ya que no se computan los años en los que reemplazó a De Pedro.



El caso del diputado del PRO y consejero Pablo Tonelli es similar, ya que llegó en 2016 en reemplazo de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y luego de una polémica sesión en la que Cambiemos se atribuyó el cargo sosteniendo que la alianza parlamentaria con los bloques del GEN, liderado por Margarita Stolbizer, y del Peronismo Federal, significaba que eran la primera minoría.

Pablo Tonelli, diputado del PRO y consejero





Por el lado de los senadores, actualmente integran el Consejo por el oficialismo Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, ambos con mandato hasta 2025, y por la minoría la radical Silvia del Rosario Giacoppo, con mandato hasta 2023.



Todos los consejeros, incluyendo al representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz; el académico Diego Molea (actual presidente del cuerpo); los jueces Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; y los representantes de los abogados Carlos Matterson y Diego Marías; cumplirán sus mandatos en diciembre del año próximo.



Esto significa que las asociaciones de magistrados, abogados y el sector académico tendrán que darse sus procesos de selección de representantes, así como ambas cámaras en el Congreso y el Poder Ejecutivo deberán designar sus legisladores-consejeros.



La renovación del Consejo de 2022 estará supeditada a los alcances de la reforma judicial que pretende el Gobierno y si incluye la sugerencia del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que propuso que el consejo pase de 13 a 16 integrantes, con 4 representantes del sector político, 4 de los jueces, 4 de los abogados y 4 del sector académico.



En esta propuesta se reduce a un miembro los representantes de ambas cámaras, se elimina el representante del Ejecutivo y gana representación el sector académico -tres consejeros más que en esquema actual-, los abogados que duplican su representación y los jueces que suman un sillón más.



El comité de expertos sugirió también que permanezca el mandato de cuatro años y la imposibilidad de reelección para no politizar el organismo y que exista "una instancia pública durante la cual la comunidad interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación" a través de la realización de audiencias públicas.