El juez que debería estar preso, pero tiene a los partidos en un puño

“La verdad es que no lo podemos recusar. Ojalá no esté, pero después hay que fumárselo a ese tipo indignado que es el que termina resolviendo sobre tu carrera política”. La sentencia corresponde a un dirigente mendocino que, como la mayoría de la clase política en estos tiempos de elecciones, pretende que el juez Walter Bento sea apartado del manejo de la cuestión electoral de la provincia y posteriormente suspendido en su cargo. Pero a pesar de esto, poco y nada hace al respecto. También, como la gran mayoría.



El cuestionado juez ya hizo su presentación formal ante el Consejo de la Magistratura y, en un proceso que todavía transita a paso lento, el órgano de selección y remoción de jueces continúa analizando el caso. Según se supo este último viernes, el magistrado, que ya se encuentra procesado en varias causas, hizo su descargo y ofreció pruebas para defender su inocencia. El Consejo se abocó al estudio de esa presentación, aunque todavía no se define cuándo podría quedar suspendido y apartado del manejo de las elecciones, como primera instancia. A esto el juez le agregó un elemento: pidió que su audiencia ante el Consejo sea oral, es decir, que solicitó declarar de manera presencial o virtual ante quienes son los encargados de resolver su juicio político.



Hace poco más de diez días, la Justicia Federal de Mendoza procesó a Bento en la causa que se le sigue por estar sospechado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita y quedó acusado de haber cometido los delitos de cohecho pasivo en calidad de autor en al menos diez hechos, ser penalmente responsable de retardo de Justicia, haberse enriquecido ilícitamente y haber lavado activos.



En un escrito de más de 800 páginas firmado por el Juez Eduardo Puigdéngolas, además del procesamiento se trabó un embargo sobre los bienes de Bento y su pareja, Marta Boiza, de $177.610.000 y $149.173.600 respectivamente. La situación penal del magistrado apunta a agravarse. Se estima que hacia finales de este mes la Cámara de Apelaciones termine por confirmar el procesamiento dictado por Puigdéngolas y además el fiscal que llevó adelante la investigación, Dante Vega, resolvería la imputación de los hijos de Bento, Nahuel y Luciano, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado. Ambos son funcionarios judiciales y están bajo licencia psiquiátrica.



Pero hay más. Uno de los testigos estrella de la causa, Diego Barrera, amplío hace dos semanas su declaración indagatoria y reveló que cuenta con información valiosa. Barrera está acusado por el crimen del ex corredor de aduana Diego Aliaga, sindicado como “la mano derecha” del juez en el manejo de la asociación ilícita que se dedicaba a cobrar sobornos en dólares a cambio de entregar beneficios judiciales a detenidos en causas por contrabando y en donde, para la Justicia, Bento era el jefe.



Dos aspectos interesan de este hombre considerado clave en la historia. El primero de ellos es que Barreda estaría detrás de un acuerdo judicial para que su causa pase del fuero federal al provincial y así obtener beneficios no solo para él sino también para su familia. Su pareja, Bibiana Sacolle, y sus hijos Lucas y Gastón Curi, también están acusados de secuestrar y matar a Aliaga. Pero el dato más inquietante es que este supuesto asesino dice tener en su poder un teléfono que pertenecía a Aliaga, en el que están registrados un sinnúmero de comunicaciones con Bento y también quedaría expuesta una red de contactos que terminarían salpicando a muchos otros dirigentes de Mendoza.



Algo importante: sobre Bento pesa un pedido de prisión preventiva por la existencia de riesgo procesal, en la medida en que -se conjetura- podría entorpecer el avance de las pesquisas como consecuencia que todavía sigue en funciones en su Juzgado. Pruebas contra él por este accionar, abundan en el expediente.



En otras palabras, el juez debería estar preso en la actualidad según ordenó la Justicia, si no fuera porque mantiene sus fueros como magistrado y el Consejo de la Magistratura aún no resuelve su situación. En el camino firma sentencias, continúa al frente del control electoral en la provincia y ya resolvió acerca de una de las controversias planteadas en la campaña alrededor de la candidatura suplente a senador nacional de Rodolfo Suarez que fuera realizada por el frente Vamos Mendocinos! Se espera que esta semana defina la impugnación de Cambia Mendoza a la intención del Frente de Todos de que, a través del sistema de colectoras, se resuelvan las internas en al menos una decena de departamentos de la provincia.



Bento actuó tal como se esperaba de él bajo las circunstancias que está atravesando. Desde que se percibió acorralado por la investigación en su contra, apuntó a tomar de rehén a la política que, en definitiva, es su salvoconducto. Y la herramienta que tiene a mano es la cuestión electoral.



Cuando fue imputado por la Justicia a principios de mayo, se lanzó a través de mensajes telefónicos para tratar de conseguir algún tipo de respaldo en su caída. Fueron decenas de chats los que lograron ser recuperados en el marco de la investigación judicial, aunque muchos otros no, en dónde quedó explicitado que el magistrado buscó contactarse con los principales dirigentes de la provincia. Bento borró el historial de muchas de sus conversaciones, aunque sugestivamente dejó otras.



¿Qué leyeron muchos luego este accionar? Que el juez, arrinconado, tomó a muchos dirigentes políticos y judiciales como rehenes para garantizarse cierta protección ante lo que se venía en la Magistratura. Y en este contexto a todos les preocupó en aquel momento lo que finalmente está sucediendo: nadie se atreve a recusarlo porque es el dueño de la lapicera que define los asuntos vinculados a las elecciones.



Una revelación. Dentro de las decenas de chats de Telegram intervenidos por Vega, figura uno del juez con una colega, Gabriela Vázquez, en donde queda claro este accionar. Vázquez es una jueza laboral de peso en el fuero federal, integrante de Justicia Legítima y esa conversación detectada no es reciente. Data del año 2016. Sin embargo, explica mucho de lo que está sucediendo.

Entre algunas alusiones en broma de su par, Bento relata como en su momento estuvo tentado de pedir su traslado a Comodoro Py, la sede en Buenos Aires de los tribunales federales. “… Ya me había ofrecido hace unos seis o siete años cuando estaban las cuatro vacantes en Comodoro Py y no quise perder la competencia electoral”, le confesó, consciente del peso que tiene esa parte del trabajo que le toca.





Cambia Mendoza buscó trazar hace unas semanas una línea directa con la Cámara Nacional Electoral a través de uno de sus integrantes, el juez Alberto Dalla Via, a quien directamente le plantearon la necesidad de que sea este órgano superior a Bento quien lo desplace de su competencia en la provincia. La respuesta que recibieron no fue la esperada. La Cámara contestó que aguardará a una decisión del Consejo para actuar. En un escenario poco claro desde lo político, Juntos ya dejó trascender que votará a favor de la suspensión de Bento. Pero el Frente de Todos hace otro planteo: quiere un acuerdo amplio para definir la situación del juez. “El Frente de todos solo tiene cuatro consejeros de trece en el Consejo”, descargan en su favor. Ante este escenario, todo hace prever que el juez seguirá al menos hasta las PASO de septiembre en su cargo y como si nada estuviese sucediendo a su alrededor.