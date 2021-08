Quién es y qué hacía la profesora K que le gritó al alumno en La Matanza

Laura Radetich es la docente de la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte, de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza. Ella fue filmada mientras atacaba con vehemencia al expresidente Mauricio Macri y alegaba a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras increpaba a un alumno, y además es regente en el Instituto Secundario de Formación Docente y Técnico 46 de Ramos Mejía.

El episodio, que tomó estado público en el día de hoy, motivó que la Directora General de Educación bonaerense, Agustina Vila, suspendiera a Radetich de todas sus funciones.

La profesora milita en la línea Celeste, conducida por Roberto Baradel, y pertenece al esquema político del intendente Fernando Espinoza. En La Matanza, la conducción gremial de SUTEBA está en manos de la lista Multicolor que encabeza la actual diputada nacional y candidata a su reelección en el Partido Obrero Romina Del Plá. Consultada por MDZ, dijo no conocer a la docente. Extraño.

La relación con las áreas formativas, profesionales y educativas del distrito las encara la ex directora General de Escuelas durante la gestión de Daniel Scioli, Silvina Gvirtz, a cargo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza.

El manejo educativo y pedagógico en el municipio está atravesado por la política y la dependencia al Frente de Todos. Según manifestó Miguel Saredi, concejal del Partido Federal, “lamentablemente durante la época de María Eugenia Vidal no se hizo nada para modificar la forma en que los docentes se relacionan con el municipio” y acusó al matancero Alejandro Finochiaro, ex ministro de Educación de la Nación y actual candidato PRO a diputado nacional, y al ex director general de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, de “haberle entregado el manejo al gremio de todo lo relacionado con la formación docente”.

El representante de Juntos matancero, el edil Eduardo “Lalo” Creus, agrega otro aspecto. “El año pasado hubo un tironeo muy importante entre la Universidad de La Matanza y el intendente porque Espinoza quiso armar una centro universitario paralelo, que no prosperó”. Las relaciones entre Daniel Martínez, rector de la UNLAM, y el intendente local no es la mejor.

Tampoco es la que mantiene Espinoza con buena parte de la gestión provincial, iniciando por la suya personal y el gobernador Axel Kicillof. La semana pasada, en un acto en el que participaron todos los referentes más importantes del Frente de Todos, como presentación, Espinoza le recordó al gobernador que como no baja del auto a veces se le escapan algunas cosas de la realidad cotidiana.

Lo extraño es que quien secunda a Kicillof es la vicegobernadora Verónica Maggario, ex intendenta de La Matanza y aliada histórica de Espinoza.

Según el consejero escolar de la DGE bonaerense, Diego Martínez, lo que sucedió con Radetich, “es consecuencia de la constante pérdida del profesionalismo docente”.

“Todos los docentes son calificados con 10. Son muy pocos los casos de calificaciones inferiores. En esos pocos casos los docentes presentaban recursos administrativos que terminaban representando un problema para el Director que calificó con una nota inferior”, explicó Martínez a MDZ.

En los años previos a la llegada de Cambiemos al poder provincial, y con posterioridad a su salida, fue llamativa la cantidad de materiales y bibliografía que proponía el Ministerio de Educación de la Nación y divulgadas por las autoridades provinciales que, con un sesgo ideológico determinado, potencian actitudes como las de la profesora filmada a los gritos.

Para el consejero, “al haber instalado la idea de que los docentes son trabajadores y no profesionales de la educación, la jerarquía del director y la calificación son consideradas estigmatizantes y negativas”.