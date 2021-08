El motivo por el que acusan de plagio al economista Javier Milei

El candidato libertario Javier Milei aparece como una de las posibles sorpresas electorales de las PASO del 12 de septiembre. En los últimos días ha recibido críticas desde el Frente de Izquierda pero ahora sumó un nuevo dolor de cabeza. Lo acusan de plagiar a autores austríacos en sus columnas de opinión publicadas en el diario El Cronista.

Específicamente, aparecen pasajes de libros de Murray Rothbard copiados de forma textual. Por ejemplo, en la columna de Milei titulada "Sobre la naturaleza del Estado" que se publicó el 16 de enero del 2019 figuran varios fragmentos del libro Anatomía del Estado de Murray Rothbard.

"En palabras de Oppenheimer, la organización de los medios políticos; es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto, su parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasitaria puede ser cortada en cualquier momento a través de la resistencia de víctimas", escribió Rothbard en ese libro y la cita aparece textual en la publicación de Milei sin hacer referencia al verdadero autor de la reflexión.

Pero no es el único fragmento que se "apropia" Milei. "Brevemente, el Estado es aquella organización en la sociedad que intenta mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza y la violencia en una determinada área territorial. En particular, el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. Mientras que otros individuos o instituciones obtienen sus ingresos por medio de la producción de bienes y servicios y por la venta voluntaria y pacífica de dichos bienes y servicios a otros individuos, el Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y a punta de pistola", agrega su columna tomando textual otro pasaje del libro de Rothbard.

Al mismo tiempo, en otras columnas anteriores afirman que el economista libertario también tomó "prestados" pensamientos de otros economistas como F.A. Hayek o Walter Block pero sin citarlos.

"Si Javier Milei no tiene honestidad intelectual y se atribuye obras ajenas, ¿qué grado de confianza se le puede tener cómo político?", concluye un artículo publicado en el blog Marcus Tullius que hace un raconto de cada frase que "plagió" el precandidato a diputado nacional.