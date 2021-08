Un referente de Juntos dijo que Mauricio Macri es "funcional" al kirchnerismo

En diálogo con el periodista Luis Novaresio el diputado nacional Alfredo Cornejo fue crítico sobre la participación de Mauricio Macri en la campaña electoral del frente Juntos. En concreto, aseguró que su presencia puede ser "funcional" a la estrategia del kirchnerismo.

“Yo creo que el kirchnerismo espera que hablemos de los cuatro años de Macri", aseveró Cornejo, que ahora es candidato a senador nacional por el frente mendocino Cambia Mendoza. "Cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, de los últimos 20 años va a haber gobernado el kirchnerismo. Y todavía son tan caraduras de querer focalizar que los problemas de la Argentina nacieron en los cuatro años de Macri”, subrayó.

Cornejo junto a Macri.

En este sentido, afirmó que es contraproducente que Macri figure de alguna forma en la campaña electoral y argumentó su postura.

“A mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo, porque va a ser funcional a ese discurso. Me parece que tenemos que salir de esa etapa”, sostuvo.

Macri y Cristina Kirchner.

La relación entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo fue tensa cuando el primero era presidente y el segundo gobernaba Mendoza. Ambos formaron parte del mismo proyecto de Cambiemos, pero existieron diferencias puntuales que generaron cortocircuitos. Por ejemplo, Cornejo criticó duramente a Macri por no desdoblar las elecciones en Buenos Aires en el 2019.

Más allá de aquellos choques, para Cornejo la relación ha mejorado y lo atribuyó a que Mauricio Macri no estaba abierto a escuchar cuando era presidente, pero si lo hace ahora.

Cornejo guarda ambiciones personales de ser candidato a presidente en 2023, pero su camino no parece sencillo. Por lo menos, en el horizonte aparece una posible interna con Horacio Rodríguez Larreta.