Los trabajadores judiciales vuelven al paro por 24 horas

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial convocó a un nuevo paro de 24 horas para este jueves 12 de agosto. La decisión se tomó luego de una asamblea virtual que se desarrolló hoy y en la cual participaron afiliados y afiliadas de las cuatro circunscripciones de Mendoza.

Además, anunciaron que realizarán una concentración y bocinazo en San Martín y Morón de Ciudad.

Entre otras cosas, exigen el respeto estricto de la jornada laboral, sin horario extraordinario. "Finalizado el horario habitual, desconexión inmediata del trabajo a distancia, con apagón digital", sostienen.

Por otro lado, llamaron a "no realizar tareas de mayor jerarquía a la clase de revista". Otro punto es la no utilización de los recursos tecnológicos propios (celulares, computadoras, etc) así como los servicios de internet.

"En caso de tener que realizar trabajo a distancia, solicitar el pago de todos los servicios necesarios para realizar la tarea", agregan desde el sindicato y remarcan que al volver a la presencialidad, no deben realizar tarea alguna en el domicilio.

Por último, piden "denunciar el incumplimiento de las medidas biosanitarias vigentes, a fin de realizar las comunicaciones correspondientes".