Un dirigente del campo se lanza como la apuesta peronista contra el kirchnerismo

Del campo al barro de la política. El presidente de Coninagro Carlos Iannizzotto lanzará oficialmente esta tarde su candidatura a legislador nacional dentro del Partido Federal de Mendoza. Sin embargo, aclaró que la característica de su espacio es el diálogo y el consenso por lo que en los próximos días habría noticias de alianzas con otros espacios políticos que apuntan a convertirse en una opción electoral alejada de los extremos de la grieta.

"Me van a encontrar muy distante de las dos fuerzas opositoras que hay en el país y Mendoza. Junto con el grupo de productores y empresarios y Pymes que han acompañado este espacio considero que hay una alternativa que es la producción, el trabajo, la educación con valores y que la misma no está cubierta", aseveró en una entrevista con MDZ Radio.

"Hay un gran sector de la ciudadanía abandonado y eso hace viable esta presentación que no estaba en los planes de mi vida", admite Iannizzotto en la previa de lo que será la presentación oficial de su candidatura. En este sentido, dijo que fue convencido pro productores y cooperativistas que entienden que es momento de salir a trabajar para abandonar la política asistencialista y volver a darle valor a la cultura del trabajo.

"La problemática social nos preocupa pero en lugar de ser atendida con planes asistenciales se debe atender con la cultura del trabajo", advirtió Iannizzotto y criticó duramente el tinte ideológico con el que se toman decisiones en el gobierno nacional.

"Hay hechos concluyentes que se han armado atrás de una lapicera en una oficina con una visión ideológica muy importante. El problema de la ideología y los fundamentalismos es que no te dejan ver la realidad. No te dejan ver la causa y/o la consecuencia de los problemas", aseveró.

Para Iannizzotto el kirchnerismo duro ha cooptado al PJ y destacó que ese es uno de los motivos por los cuales trabaja junto a Roberto Lavagna, Florencio Randazzo, Graciela Camaño y otros dirigentes para construir un camino diferente. "Vamos a ver si podemos ser una alternativa de consenso y diálogo. Esa es la base para construir las políticas públicas, el país, la república y las instituciones. Hoy las instituciones están amenazadas por los avatares de la política partidaria", subrayó.

"El peronismo ya no es peronismo. Lo han vaciado de contenido cooptado por un kirchnerismo sin diálogo, a veces violento e intervencionista. No reconoce la producción y el empleo y utiliza la pobreza con un plan de asistencialismo que nos ha cansado a todos porque es indigno para los que lo reciben. No moviliza la atención a las empresas para que puedan dar trabajo como debe ser e ir pasando de un plan asistencial a la cultura del trabajo", esgrimió Iannizzotto en MDZ Radio.

"La producción hay que promoverla. Apostar por ella financieramente y aliviándola fiscalmente con un Estado que sea ágil, que aliente las inversiones, que aliente a las pymes y que proporcione las herramientas para promover la propiedad privada", remarcó el presidente de Coninagro marcando el contraste con las políticas que lleva adelante Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner.

"El gobierno ha encarado la forma errada la búsqueda de la solución del tema precios porque no ha solucionado el tema macroeconómico por un lado y por los problemas de producción. Lo han hecho de forma demagógica y electoralmente, desalentando las exportaciones de carne cuando lo que tracciona la economía es la producción con exportación y generando empleo. Es una lástima", concluyó

"El problema del los precios es preocupante, pero es preocupante en todo sentido. Las soluciones se deben buscar conversando con el sector privado y no imponiendo como es la costumbre de este gobierno. Así no se gobierna. La alternativa que planteamos es el consenso. Encontrándonos es la forma de tener el contenido de las propuestas para el Congreso", manifestó el dirigente rural.

Si bien por el momento no hay definiciones, la idea de Iannizzotto es concretar un frente sólido integrado por otras fuerzas entre las que asoman el PD, el Frente Renovador de Jorge Difonso y otros partidos políticos que pretenden emerger como opción para terminar con la grieta.

"Tenemos que poner en práctica lo que decimos y tenemos conversaciones con muchos sectores que coinciden en nuestros programas. Tenemos que construir un acuerdo de programas y no un acuerdo electoral. Lograr que esto vaya más allá de las elecciones de este año y construir un presente y futuro para los mendocinos", finalizó.