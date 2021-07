Ernesto Sanz reveló el lugar en el que se jugará el futuro político del país

El socio fundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, coincidió con el expresidente Mauricio Macri respecto a la importancia de los comicios legislativos de este año. En este sentido, puso toda la atención en la batalla electoral que se librará en la provincia de Buenos Aires y reveló que allí podría definirse el futuro del país.

"La provincia de Buenos Aires, mal que nos pese a los que vivimos en el interior, se ha convertido después de la crisis de los 90 en un elemento decisorio de las elecciones nacionales. El gran conglomerado de habitantes que tiene sobre todo en el Gran Buenos Aires hace que la provincia defina con su resultado el resultado global del país. Sobre todo en la composición de la Cámara de Diputados", subrayó Sanz y destacó que solo esa provincia tiene 75 diputados nacionales.

"Cualquier partido político nacional que tenga aspiraciones de protagonizar la vida política tiene que mirar de cerca y pensar muy bien sobre como influir en esa provincia de Buenos Aires. Sobre todo cuando en los últimos años se ha construido ahí un modelo político, social, electoral que es el que sustenta al actual Gobierno de la Nación", manifestó.

Sanz dejó claro que en noviembre habrá mucho en juego y que también será importante lo que ocurra en el resto de las provincias. En concreto, admitió su preocupación por la posibilidad de que el kirchnerismo se haga con los dos tercios del Senado y las consecuencias que ello traería aparejado.

"Creo que es muy importante esta elección porque si el modelo del Gobierno gana va a incorporar más legisladores y va a tener la mayoría de dos tercios que en el Senado le va a permitir promover una reforma de la Constitución o nombrar al procurador de la Nación o hacer juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. No es bueno que un gobierno que ha demostrado poco apego por el dialogo y mucho por avanzar a las trompadas tenga mayoría especial", esgrimió.

La candidatura de Facundo Manes

Por otro lado, Sanz también se refirió a la apuesta que la UCR ha hecho en provincia de Buenos Aires por Facundo Manes. "La UCR forma parte de una coalición que es juntos por el cambio y desde hace tiempo viene encarando un proceso de renovación en sus filas. Con nuevas figuras", manifestó Sanz en MDZ Radio.

En este sentido, aseguró que la candidatura de Manes "le agrega un ingrediente de alta competitividad" al partido por tratarse de "una persona muy conocida en el mundo de las ciencias". "Fruto de su tarea y su trabajo en la neurociencia estuvo siempre alejado de la política, tiene un enorme prestigio. La idea es que esa visión que tiene de la argentina la traiga al debate público. Una visión de como sacar a la Argentina de esta decadencia y depresión generalizada. Apuesta al conocimiento aplicado al empleo, al desarrollo, a los nuevos trabajos y actividades", explicó Ernesto Sanz.

De todas maneras, aclaró que Manes no viene de afuera de la política sino que ha militado en su juventud. "Manes no viene tan de afuera de la política. No es un extraterrestre que viene en plato volador. Fue militante radical en su juventud y nunca lo negó. Su hermano es militante y ha estado en las boletas", señaló. Facundo Manes.

Respecto a las internas del PRO y las pujas dentro de Juntos por el Cambio fue contundente a la hora de referirse a la necesidad de entender que hay que llegar unidos a las elecciones generales de noviembre.

"Hay que tener en vista el objetivo central, el objetivo prioritario, que es la elección de noviembre contra un kirchnerismo que ha hecho base ahí, en el Gran Buenos Aires. Lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio es usar la primaria como elemento de definición de candidaturas, pero en el marco del fortalecimiento del frente. Aspiro a que sea una competencia madura, sana y racional", finalizó.