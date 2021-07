Durísima carta de Alfredo Cornejo a Alberto Fernández por la situación de los varados

El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, escribió una carta dirigida hacia Alberto Fernández, con el fin de criticar la medida impuesta por el gobierno respecto a la reducción de frecuencias aéreas que derivó en que cientos de argentinos quedaran varados en el exterior.

"Señor Presidente de la Nación, don Alberto Fernández. De mi mayor consideración, me lleva a escribirle esta carta la situación que atraviesan miles de argentinos que se encuentran en el exterior sin poder volver a nuestro país por la Decisión Administrativa 643/2021 del gobierno, que limita los vuelos y el ingreso a 600 pasajeros por día. De más está decir que no comparto esta medida, que entiendo innecesaria, autoritaria y contraria a los lineamientos de nuestra Constitución Nacional", comienza expresando el ex gobernador.

Allí, el Diputado Nacional se mostró molesto y criticó la medida adoptada. "No hay explicación coherente para sustentar esta medida. Un Estado presente y eficaz podría y debería poder hacer un seguimiento de los pasajeros argentinos o extranjeros que ingresen a nuestro país mientras atravesamos esta pandemia. Si no lo puede hacer es porque ha fracasado en esa área", indica Cornejo en su escrito.

"Los argentinos que se encuentran en el exterior no son necesariamente turistas, no son ricos que pueden viajar y vienen a contagiar a los que no pueden hacerlo. Son ciudadanos que han viajado gracias a su esfuerzo personal, son trabajadores, son estudiantes, son profesionales. Sea cual fuere el caso, son argentinos que tienen el derecho de regresar al país", añade.

Asimismo, el legislador apuntó nuevamente contra la gestión de la pandemia por parte del Gobierno nacional y dijo que éste "no ha reconocido ni un solo error de los varios que se cometieron en cuanto a las medidas restrictivas que tomaron". Por último, Cornejo finalizó su comunicado invitando al Presidente a "dar una respuesta que no caiga en el simple relato al que nos tiene acostumbrados".

Aquí, la carta redactada por el político radical: