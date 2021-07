Carlos Kambourian, otro médico que se mete de lleno en política

El médico pediatra y exdirector del Hospital Garraham, Carlos Kambourian, será candidato de Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas y participará en las próximas elecciones en la lista de concejales de esa fuerza opositora porque “esta es la última oportunidad de cambiar el país, la última”.

En diálogo con MDZ, Kambourian comentó que su alta presencia mediática lo ayudó para involucrarse y que en ningún momento le pesó el mote puesto en las redes por sectores que defienden al gobierno nacional y provincial. “El 'doctor Muerte' me llegaron a decir porque lo único que hacía era exponer su pésimo manejo de la pandemia”, comentó.

“Estoy convencido que esta es la última oportunidad que nos queda para cambiar el país. La gente, como yo, estamos hartos de los políticos… Estamos enojados. Yo les acerco una propuesta para trabajar de manera más llana, horizontal, para que lo atiendan y lo ayuden”, contó Kambourian.

Malvinas Argentinas está gobernada por el peronismo desde su creación a mediados de 1990. Antes era parte de un distrito único que incluía, también, a San Miguel y José C. Paz llamado General Sarmiento y del cual llegó a ser intendente el hermano de Ramón Palito Ortega, Luis.

Desde 1995 fue gobernado por Jesús Cariglino, político peronista anti kirchnerista que perdió hace seis años contra Leonardo Nardini, otro peronista pero vinculado en aquel entonces al trabajo territorial que había desplegado Diego Bossio en las Unidades de Atención Inmediata, UDAI, del Anses. Cariglino acordó con Juntos por el Cambio en 2016 y desde entonces, también, trabaja junto con Joaquín De la Torre, hoy figura del Peronismo Republicano.

El distrito es reconocido en la región noroeste del Conurbano por su proyección sanitaria, cuyos polos hospitalarios son de tal magnitud que le permiten financiar por el sistema de coparticipación buena parte del presupuesto municipal. Uno de esos centros tiene el nombre de Dr. Claudio Zin, también mediático y por entonces ministro de Salud de Daniel Scioli.

En sus recorridas, Kambourian recibe “muchísimo afecto. Y a mí no me incomoda para nada charlar, escuchar a la gente. La gente necesita comer, que le atiendan a los chicos, salir a la calle y que no lo maten”.

“Hay que involucrarse, y la política no es una mala palabra, es una herramienta muy potente que sirve para transformar pero los políticos la utilizaron para otra cosa, la ensuciaron”, agregó.

Entusiasmado con su nuevo rol, “realmente no creo que sea un slogan y la política sirve. La gente se siente muy cercana, evacúan dudas, te paran y te preguntan, te alienta… Todos los que me cruzo me piden el teléfono y suena siempre” dice casi sorprendido.

En cuanto a por qué aceptó salir de su zona de confort, Kambourian cree y reitera que “esta es la última oportunidad para cambiar el país, es la última. No hay otra. Estoy muy convencido de esto. Mis hijos me piden irse del país, y me duele, y no puedo decirles que no, por eso me involucro también. Voy a trabajar por ellos y por mis vecinos”.

El pediatra es otro de los profesionales de renombre que se volcó a la política. En este último tiempo, el más renombrado y que motivó un replanteo en la oposición bonaerense fue la del radical Facundo Manes.

Ayer se conoció también el lanzamiento del mediático Brian Lanzilotta como candidato en La Matanza con Miguel Saredi y también en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Morón, Ariel Diwan, por un sector de Juntos por el Cambio.

Uno de los convenció a que se involucre activamente fue el ex funcionario de María Eugenia Vidal y actual diputado provincial, Alex Campbell, hoy referente y armador de La Territorial. A quien también empujó para que cambie de actividad fue al actor Segundo Cernadas, hoy presidente del Concejo Deliberante de Tigre.