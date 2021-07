Beatriz Sarlo alabó a Cristina Kirchner y criticó a Facundo Manes

La escritora y ensayista Beatriz Sarlo aseguró que Cristina Fernández de Kirchner "tiene una oratoria verdaderamente notable" que atraer a las masas y es "adecuada a sus fines políticos", aunque advirtió que la vicepresidenta "está trabajando en la construcción de un linaje" encabezado por su primogénito Máximo Kirchner para "sostener su apellido".

A su vez, cuestionó la postulación de Facundo Manes como candidato a diputado nacional por la UCR, al señalar que prefiere "políticos que tengan una cierta experiencia" en el rubro.

En declaraciones al programa Mesa Chica, del canal LN+, Sarlo expresó los tres motivos por los que considera a Cristina Kirchner como una figura importante de la política argentina: "Primero, en un momento donde la figura de la mujer es un activo, Cristina aporta eso. En segundo lugar, tiene una oratoria verdaderamente notable para aquellos ciudadanos a los cuales quiere dirigirse y que es extremadamente adecuada a sus fines políticos".

"En tercer lugar, Cristina es una política inteligente para sus fines: centralizar el poder allí donde resida", añadió.

Respecto a ese último punto, la intelectual indicó que la líder del Frente de Todos "está trabajando en la construcción de un linaje que tiene el nombre de Máximo (Kirchner). En su universo simbólico - político no está discutiendo meramente la sucesión después de Fernández, que me parece no reelige, sino en cómo se construye ese linaje político".

"Algunos dirán que es un gesto casi real en el sentido de la realeza, y yo creo que esa es la tarea en la cual está centrada: sostener su apellido", resaltó.

Por otro lado, Sarlo expresó su rechazo a que figuras apolíticas adhieran a candidaturas, tal como es el caso de Manes que competirá en las primarias dentro de Juntos por el Cambio en representación del radicalismo. Tras recordar su experiencia en el Frente Grande en la década de 1990 y sus continuos rechazos a figurar como candidata a diputada, la escritora manifestó: "Yo prefiero políticos que tengan una cierta experiencia, no que descubran a una cierta edad que su vocación es la política cuando antes no la habían descubierto".