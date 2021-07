Diego Santilli liquidó a Facundo Manes: "Lo único que hace es..."

En medio de las fuertes tensiones en Juntos por el Cambio, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, le respondió a su competidor en la interna, Facundo Manes, por sus fuertes declaraciones que "lo único que hacen es lastimar a la gente", y advirtió que él mismo "no chicaneará dirigentes" de otros espacios políticos.

Facundo Manes descolocó a toda la dirigencia de la coalición opositora por insinuar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podría utilizar fondos públicos de la Ciudad de Buenos Aires para financiar la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires, y lejos de calmar las aguas posteriormente quiso desligarse de las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en Nación y Provincia. Esto provocó un terremoto en Juntos por el Cambio, donde algunos dirigentes como Gerardo Morales y Emilio Monzó respaldaron públicamente a Manes, mientras que otros como Elisa Carrió y del macrismo lo cuestionaron en durísimos términos.

En declaraciones al programa La Trama del Poder, del canal LN+, Santilli descartó que las declaraciones de Manes pongan en riesgo la unidad en Juntos por el Cambio, pero resaltó que "todas estas tensiones lo único que hacen es lastimar a la gente" y aseguró: "Yo vine a cuidar a la gente, no a chicanear dirigentes".

"Lo que sucede con estas palabras es que lastiman a la gente que nos quiere ver unidos y trabajando. Los únicos adversarios que tenemos son la inseguridad, el sueldo que no alcanza para llegar a fin de mes, la inseguridad y la inflación. Tenemos que recorrer los municipios y hablar con la gente", añadió.

Retomando sus críticas al neurocientífico devenido en precandidato por la Unión Cívica Radical, Diego Santilli enfatizó: "Las palabras de Manes no ayudan. A mí no me van a encontrar diciendo este tipo de cosas, sino tratando de encontrar los caminos para resolver muchos de los problemas profundos que tenemos en la Argentina".

Por otro lado, el ahora exvicejefe de Gobierno porteño fue consultado sobre el creciente desencanto de los argentinos con la clase política: "Los dirigentes están hablando de otras cosas: de la campaña, la chicana y el exabrupto. No están hablando de los problemas reales de la gente, sino de la interna política".

También se refirió a la controversia surgida en las últimas horas sobre la validez de su candidatura en la provincia de Buenos Aires, ya que el juez electoral Alejo Ramos Padilla le observó que no cumplía con los plazos de residencia: "Estoy tranquilo con mi candidatura. Es una observación formal y obviamente vamos a presentar toda la documentación que requiera el juez". En varias ocasiones, Santilli ha manifestado tener domicilio en el partido de Tigre desde hace más de dos años.