Los dichos de Massa, Cristina y Alberto durante la presentación de listas en Escobar

Las últimas horas contuvieron vértigo, ansiedad, nervios y decenas de puntos suspensivos en el escenario político, que en su totalidad está de cara a las elecciones legislativas. Como siempre, la conformación de listas se ha ido presentando, pero lo cierto es que hasta que no sean confirmados en la presentación formal a la Junta Electoral, gran parte de las precandidaturas permanecerán en el plano de la duda. En este contexto, el Frente de Todos hoy presentó a sus precandidatos en un acto que encabezaron Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

Massa fue uno de los primeros en hablar, trató a todos de queridos y queridas. Aseguró que para él era un orgullo hacer esa presentación en esa fábrica. Yo veo a candidatos que pasan de un lugar a otro, como si no importara si uno tiene arraigo por el lugar en el que vive a la hora de gobernar. No me imagino a un salteño aceptando que un rionegrino vaya a representar".

Sergio Massa fue uno de los primeros en hablar | Imagen: captura de pantalla

En sintonía con quienes lo sucederían en los discursos, el presidente de la Cámara de Diputados señaló a la oposición como "quienes cerraron escuelas", pero ahora "hablan de educación", y como !quienes endeudaron" y ahora "hablan de salud económica".

En concreto, concluyó que "lo que hay que contarle a la gente es que vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro Presidente a ratificar un contrato que firmamos en 2019 con la ciudadanía, pero que la pandemia puso en pausa. Argentina encaró muchos de los problemas que teníamos", dijo haciendo alusión a los primeros meses de gobierno del Frente de Todos.

El turno de Cristina Fernández de Kirchner

Durante el acto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: "Los que nos decían que teníamos que hacer nosotros durante doce años y medio ellos lo hicieron en cuatro y así estamos". Y exhortó a todos los espacios a trabajar en conjunto para "discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia".

Cristina Fernández de Kirchner fue la que más tiempo habló durante el acto | Imagen: captura de pantalla

Al respecto, llamó a acompañar "del modo más serio y responsable que podamos, que es hablar con números, con seriedad y con ejemplos" y "mirando lo que nos pasó en los últimos 15 o 20 años". Y, de manera interpelante, apuntó a la oposición: "Todos los que van a elecciones como fuerzas políticas, han gobernado la Argentina". Antes, de terminar, remarcó: "Pero no todas las consecuencias de los que han estado en el Gobierno son iguales".

Alberto, en modo acompañante

Por su parte, el presidente Alberto Fernández siguió con uno de los últimos postulados de Cristina: "No todos es lo mismo. Nosotros somos personas que concebimos la sociedad de otro modo. Concebimos una sociedad para todos", dijo en alusión a los otros proyectos políticos y, principalmente, a la oposición.

Alberto, durante la presentación. | Imagen: captura de pantalla

"Algunos creen una sociedad para algunos y otros una sociedad para todos". Sobre este punto, especificó lo que para él y su gestión es indiscutible: que durante la pandemia "hubo un Estado presente", que se preservó "el empleo formal y a los empresarios que siguen invirtiendo en el país", además de "los sectores más postergados de la sociedad, con el IFE".

Una vez más, para arremeter contra la oposición, Fernández señaló a la anterior gestión como los principales responsables de la actual crisis, más allá de la pandemia. "Ellos nos endeudaron y ahora nos dicen cómo arreglar" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo el mandatario en referencia a JxC, y dejó en claro, tal como lo viene diciendo desde que asumió, que "no se puede pedir más sacrificios a los argentinos".

Por el contrario, para representar su gestión, no dudó en aseverar que son ellos quienes saben "defender los derechos de la gente". "Lo que estamos haciendo es defender los derechos de ustedes, decir manden las vacunas que se comprometieron" a traer y que todavía esperan desde Rusia. "Venimos a proponerles que nos acompañen como lo hicieron en el 2019, trajimos a nuestros mejores hombres y mujeres", dijo y agregó: "Tenemos que hacer un país que merezca ser vivido", concluyó Alberto.

Minutos después de la presentación, tuiteó que "la vida que queremos está muy cerca" y que "estamos saliendo adelante".