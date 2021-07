"Consultores Ambientales": el cargo clave que creó el gobierno mendocino

A través de la Resolución 375 publicada el viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza creó una nueva categoría en el Registro de Consultores y Centros de Investigación, abriendo el juego a "personas humanas y jurídicas". En este sentido, da un plazo de 90 días corridos para que los interesados comiencen su inscripción. Se trata de un cambio fundamental ya que no podrán Estudios de Impacto Ambiental sin que estén firmado por un "Consultor Ambiental" registrado.

Según se observa en el decreto, actualmente el registro sólo incluye a "organismos que emiten Dictámenes Técnicos". La modificación apunta a "incluir a profesionales o personas jurídicas que elaboran los referidos Estudios de Impacto Ambiental, con el fin de determinar su idoneidad en la materia".

"Organícese el Registro de Consultores y Centros de Investigación, que funcionará bajo la órbita de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAYOT), o el organismo que en el futuro la remplace", señala el artículo 1 de la resolución y aclara cuáles son las dos categorías.

En la categoría A figuran Universidades y Centros de Investigación Públicos o Privados. Mientras tanto, en la categoría B entrarían personas humanas o jurídicas.

"La categoría B estará compuesta por profesionales independientes o personas jurídicas que deseen inscribirse en calidad Consultores Ambientales encargados de la realización de Estudios Ambientales y será condición necesaria la inscripción en el presente registro para poder presentar un Estudio de Impacto Ambiental en cualquier dependencia de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial", expresa el artículo 3 de la normativa.

"Consultores Ambientales": el cargo clave que creó el gobierno.

"Todos los Estudios de Impacto Ambiental que sean sometidos a Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en cualquiera de las esferas o direcciones de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, deberán ser firmados por Consultores Ambientales debidamente inscriptos", adhiere.

De esta manera queda claro la importancia de esta figura ya que "no se aceptarán Estudios de Impacto Ambiental que no cumplan con el presente requisito". "Asimismo, no serán válidos los Dictámenes Técnicos elaborados por sujetos que no se encuentren inscriptos en el Registro de Consultores Ambientales y Centros de Investigación", agrega..

"Las inscripciones deberán realizarse a través del portal web www.ambiente.mendoza.gov.ar, donde los interesados deberán cargar toda la documentación señalada en los Anexos I y II de la presente resolución", destaca y subraya que el plazo para inscribirse es de 90 días y el registro durará dos años.

Los anexos: