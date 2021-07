Carolina Piparo sorprendió, dejó Juntos por el Cambio y se fue con José Luis Espert

Así lo confirmó a través de sus redes sociales. "José Luis Espert propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no", dijo. Será candidata a diputada nacional por la Provincia.