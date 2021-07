La paritaria en Juntos por el Cambio: dicen que se van con Facundo Manes para negociar mejor

El cierre de listas en Juntos por el Cambio se ha transformado en una intensa paritaria donde cada uno de los sectores y dirigentes se suben el precio para salir mejor parados de la negociación por los cargos electivos para las PASO. “Esto parece un bazar o un remate donde la rosca pasa por ver lo que se llevan en la conformación de la listas que encabezará Diego Santilli”, dice un operador del PRO de larga experiencia en estas lides.

De acuerdo al relevamiento realizado por MDZ en fuentes confiables, la nueva moda de lo dirigencia del PRO y aliados es presionar con una oferta de Facundo Manes para obtener más ventajas en la negociación con los operadores de Horacio Rodríguez Larreta. “No se puede generalizar pero en algunos casos ni siquiera tuvieron un tanteo con el candidato radical, pero se tiran el lance igual”, reconocen voceros del jefe de Gobierno porteño.

Las renuncias de Patricia Bullrich y Jorge Macri a sus candidaturas instalaron este modus operandi. Luego apareció Miguel Pichetto advirtiendo que podía apoyar al neurocirujano y tuvo su foto con Rodríguez Larreta y Santilli. Y saben que el mandatario porteño es uno de los políticos más cumplidores del momento. Siempre ha mostrado amplitud y generosidad con sus aliados en CABA pero la rosca en territorio bonaerense es diferente y tiene más jugadores.

Además, Rodríguez Larreta no quiere fugas como la de Joaquín De la Torre y Emilio Monzó, entonces intenta contener a todos. “Lo qué pasa es que las listas no son de chicle y lamentablemente no entran todos y quedarán muchos heridos”, dice un intendente del PRO con cierta preocupación. Temen que los operadores de Manes pasen con la ambulancia.

Gustavo Posse competirá contra Facundo Manes.

Por ahora se sigue negociando con Gustavo Posse para incorporarlo a las listas del vicejefe de Gobierno porteño. Al intendente de San Isidro le interesa más un acuerdo con Larreta que con sus correligionarios pero, como toda negociación, pide más de lo que puede aportar en votos. Quiere dos diputados nacionales y un legislador en dos secciones electorales. “Sabemos que Gustavo no tiene mucho margen con lo de Manes así que no podemos darle todo lo que pide”, dicen los larretistas. Mientas tanto empiezan a ponerse ansiosos los dos Bullrich.

Patricia volvió a enojarse porque sostiene que no le cumplen lo adeudado y espera una respuesta en las próximas horas. Ella amenaza con respaldar a Ricardo López Murphy en CABA. Mientas que su primo Esteban, tal como lo anticipó MDZ, negocia con Maximiliano Abad y Gastón Manes y al mismo tiempo espera una respuesta para su tropa de parte de Santilli. En el entorno del candidato radical se muestran muy interesados en contar con el senador para completar el equipo que va a acompañarlo en la campaña, además de Monzó, De la Torre y Margarita Stolbizer. Hasta en el entorno de Mauricio Macri se muestran preocupados por el lugar que ocupará Hernán Lombardi en la lista de diputados nacionales.

En las ocho secciones electorales y en los municipios pasa algo parecido con legisladores y concejales del PRO que amagan o finalmente están cerrando con la UCR. “A nosotros nos pasa lo contrario, a excepción de Posse que está enojado desde que perdió la interna, nadie nos viene a condicionar diciendo que se van a ir con Santilli”, comentan en el entorno de Manes.

Dicen que arrancaron con la estructura partidaria y lentamente empezaron a incorporar a otros sectores. Igualmente admiten que les gustaría contar con el intendente de San Isidro para reforzar la Primera Sección donde se supone que Santilli cuenta con más ventaja por tener las intendencias de Tres de Febrero, con Diego Valenzuela, y Vicente López con Macri, pese a que no sabe a ciencia cierta cuanto protagonismo pondrá por el vicejefe porteño. Algunos lo ven más empujando a sus candidatos en otros distritos, más allá de la foto de ayer con Santilli.

De todas formas, en el búnker de Manes miran con entusiasmo la posibilidad de cerrar con el extitular del Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante la gestión de Macri. Lanús viene trabajando desde el PRO para pelear la intendencia de San Isidro y este año quiere encabezar una lista de concejales y desafiar al Barón de Zona Norte. “Si Gustavo cierra con el Colo, nosotros vamos con Lanús y Facundo piensa ir seguido a mojarle la oreja a San Isidro". Tampoco se sabe que va a pasar en Escobar donde hasta ahora el candidato de la UCR es el concejal Diego Castagnaro, quien seguramente enfrentará a la lista de Roberto Costa, presidente del bloque de senadores provinciales de JxC y aliado del alcalde sanisidrense.

Y si faltaba un relamo más para contener apareció en CABA la lista de Jesús Rodríguez y Facundo Suárez Lastra. Un desprendimiento de la UCR porteña que conducen Martín Lousteau, Enrique Nosiglia y Emiliano Jacobitti. Esta corriente interna amaga con participar en la PASO contra María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy.

La nómina sería encabezada por el exministro de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein, quien ayer se mostró muy duro con la gestión de Macri. Algunos consideran que es una estrategia para obtener lugares que no le ofrecieron en las listas y otros aseguran que se va a presentar igual, salvo que Larreta les ofrezca una propuesta conveniente, escenario poco probable porque ya no hay lugares disponibles. Las próximas horas serán decisivas porque se Santilli se larga mañana en La Plata y tendría que tener la mayoría de los casilleros completos.