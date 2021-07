María Eugenia Vidal disparó contra Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Ya con el traje de precandidata a diputada nacional en Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal apuntó directamente contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof, a quienes acusó de tener "una mirada parcial de la realidad". A su vez, cuestionó a la vicepresidenta por "no hablar de la pandemia ni de los muertos" en más de un año y medio, y le achacó al gobernador de Buenos Aires "no arrancar" con su gestión.

Por otro lado, alabó las candidaturas en territorio bonaerense de Diego Santilli y Facundo Manes, justificó su traspaso de la Provincia a la Ciudad de Buenos Aires y reconoció que mantiene diferencias con el expresidente Mauricio Macri, aunque aseguró que ambos llevan una relación "suficientemente sólida".

En una extensa entrevista en el programa A Dos Voces, del canal TN, Vidal arrancó señalando que "nunca hice política con las muertes", pero enumeró los datos que catapultan a la Argentina como uno de los peores países que manejó la pandemia de coronavirus, principalmente sobre la cantidad de fallecidos por covid-19, la campaña de vacunación, la caída de la economía y el cierre de las escuelas. "Necesitamos previsibilidad, que nos digan cuándo llegan las vacunas y cuándo terminará el plan de vacunación para que sepamos lo que nos espera", añadió.

Luego de manifestar que "hay mucha incertidumbre porque cuesta llegar a fin de mes" y que "hay un reclamo de distancia del Gobierno" nacional, Vidal aseguró que "los problemas que teníamos en diciembre del 2019 no se resolvieron e incluso se agravaron, porque hoy hay más pobreza e indigencia".

Por otra parte, la exgobernadora bonaerense justificó su decisión de competir en territorio porteño, al vincularlo con una cuestión de liderazgos, y aseveró que continuará defendiendo los intereses de todos los ciudadanos: "Dejar que otros crezcan en la provincia de Buenos Aires, no es dejarlos. Voy a ir al Congreso a representar a todos, más allá que es un momento para que la Provincia tenga nuevos liderazgos".

En esa línea, Vidal expresó su satisfacción de que Santilli y Manes sean los que compitan en una interna dentro de la provincia de Buenos Aires, aunque también dijo quién es su favorito: "Ambos son candidatos que no estarían si yo no estuviera compitiendo en la Ciudad. Creo que es bueno la incorporación de Facundo en la política, pero estoy segura que Diego Santilli es mejor candidato porque ha tenido un gran desempeño como ministro y es alguien que sabe gestionar y tiene experiencia".

Al ser consultada sobre su relación con Mauricio Macri, luego de que rechazara el consejo del expresidente de competir en la provincia de Buenos Aires, Vidal explicó: "No es la primera vez que no estamos de acuerdo con Mauricio en más de quince años, y nuestra relación es lo suficientemente sólida como para ir más allá de que no estemos de acuerdo en una candidatura. (Macri) tomó una posición muy ecuánime, sin pelear por ningún candidato en particular ni por un lugar en las listas; quiere acompañar a todos y que Juntos por el Cambio vuelva a ser una alternativa de poder en la Argentina".

En otro tramo de la entrevista, Vidal defendió su gestión en la provincia de Buenos Aires frente a las críticas de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, a quienes acusó de tener "una mirada parcial de la realidad", y recordó que "las 2.500 obras que hicimos entre 2016 y 2019 están en una página web, no son un relato, son hechos". "Mi espacio político gobernó cuatro años mientras que el espacio actual gobernó 28 años y también el último año y medio, por lo que pensar que lo que falta en la Provincia es mi responsabilidad y no de los anteriores, me parece una visión acotada de la realidad", reiteró.

También fue bastante crítica de la gestión de Kicillof: "Claramente no arrancó y creo que tiene serios problemas de seguridad, acceso al trabajo, de salarios. Hay más indigentes y pobres en la Provincia pero no veo ninguna campaña contra el hambre".

Respecto a Cristina Kirchner, Vidal fue muy enfática: "Es la que de verdad tiene el poder, lo cual me parece muy grave para la democracia y para la gente que eligió a Alberto como presidente y no a ella. La sensación es que las decisiones no las toma él. Más allá de sus internas, me preocupa que la vicepresidenta en un año y medio prácticamente no habló de la pandemia ni de los muertos, sino de sus causas judiciales, lo que muestra cuáles son sus prioridades".