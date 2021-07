En modo campaña, Martín Tetaz volvió a disparar contra Axel Kicillof

Ya confirmada su precandidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio, Martín Tetaz apuntó nuevamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof al sostener que "tiene la peor gestión de la pandemia" y recordó su pasado como ministro de "desastroso".

"Le dije inútil porque tiene la peor gestión de la pandemia", aseguró Tetaz en declaraciones al canal LN+, recordando su primer discurso como precandidato en el que arremetió contra Kicillof. En ese sentido, aseguró que "es difícil encontrar una provincia que haya subadministrado vacunas en la proporción que hizo Buenos Aires: con más del 25% de vacunas sin entregar y con vacunatorios creados para militar y difundir propaganda política".

Además manifestó que la gestión de Kicillof como ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner "fue desastrosa" y dio algunos ejemplos: "La producción de autos cayó 40%, generó una devaluación que fue un desastre y no hay una sola variable que haya funcionado bien".

"Incluso ahora lleva 19 procesos de renunciación de su deuda, convirtiendo a Buenos Aires en una de las pocas provincias que todavía no pudo renegociar", añadió el economista en relación a las fracasadas gestiones del gobierno bonaerense con sus acreedores.

En otro punto, Tetaz señaló que "hasta el resurgimiento del radicalismo y el oxígeno que le dio a Juntos por el Cambio la candidatura de Facundo Manes, parecía que (en el oficialismo) se estaban disputando quién sería el sucesor, dando por seguro una continuidad de ocho años del proyecto entre Axel y Máximo" Kirchner.

Por último, Tetaz fue consultado si no sentía miedo al enfrentarse públicamente a Kicillof y Máximo Kirchner: "Si tuviera miedo, me hubiera quedado en la comodidad de la actividad privada, donde me iba muy bien. Además tengo un respaldo muy grande de muchísima gente que necesita que alguien diga lo que está pasando en la Argentina".