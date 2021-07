De Marchi cerró con Cambia Mendoza pero le tiró flores al candidato de otro frente

Finalmente la novela terminó sin grandes cambios. El PRO no dio el portazo y continuará formando parte del Frente Cambia Mendoza. Ayer Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Omar De Marchi sellaron esa alianza con un choque de puños simbólico en el cuarto piso de Casa de Gobierno y hoy caminan juntos de cara a las elecciones. Sin embargo, en diálogo con MDZ Radio De Marchi no escatimó elogios para un candidato de otro frente que criticó con dureza a Cambia Mendoza: Hugo Laricchia.

"Tengo afecto sincero por Hugo desde hace muchos años. Es un buen tipo, auténtico, y detrás de este movimiento del MendoExit hay una lucha muy importante por la defensa auténtica de la provincia de Mendoza. Por eso lo pongo en valor y ojalá algún día podamos transitar un camino común porque nos unen muchas cosas", manifestó De Marchi en el programa Sonría lo estamos filmado.

Días atrás Laricchia había ponderado la figura de De Marchi y lo había invitado abiertamente a sumarse a un nuevo frente electoral para competir contra Cambia Mendoza. En una entrevista, aseguró que el oficialismo mendocino "se presenta como algo distinto al kirchnerismo, no tuvo ningún prurito en hacerse socio de los kirchneristas para estatizar IMPSA y por cada uno un director de la política para manejar la empresa". "El radicalismo no es serio y republicano como lo conocíamos. Es caudillesco y creo que en Mendoza no hay lugar para caudillos", adhirió en esa entrevista.

Hugo Laricchia

Durante días se barajó la posibilidad concreta de que De Marchi rompiera con Cambia Mendoza y se sumara al frente electoral que conforman el MendoExit, el PD, la Coalición Cívica, el Partido Libertario y otros espacios. Finalmente eso no ocurrió.

"Nosotros dijimos pongámonos de acuerdo porque si no vamos a tener que tomar caminos distintos. Es una obviedad y no estoy diciendo nada grave. Si no hay acuerdo, nadie puede obligar a la otra parte a seguir. Por eso podría haber sido la iniciación de un camino distinto. Pero yo dije siempre que estaba convencido que íbamos a llegar a un acuerdo razonable y llegó", explicó De Marchi luego de confirmar que el PRO sigue en Cambia Mendoza.

"En el PRO hace tiempo decíamos que queríamos un acuerdo razonable. No es solo cargos y lugares en las listas. Es una conformación participativa, abierta en lo que hemos conformado desde hace varios años en Cambia Mendoza. Hemos conseguido eso hoy poniendo por encima lo que está en juego en Argentina: la defensa profunda de los valores republicanos", subrayó.

"Frente a los adversarios comunes -que es el kirchnerismo- vale la pena abrir los espacios y quiero valorar el gesto de Suarez y Cornejo en las conversaciones que hemos tenido. Eso nos posibilita seguir trabajando juntos", aseveró y dijo que de cara al 24 de julio se definirán los nombres en las listas.

"El PRO está más consolidado y firme que nunca. Me parece que hay que reconocer que el crecimiento y el posicionamiento que ha tenido el partido. Ha sido importante y esta discusión con el radicalismo así lo marca. Nosotros sabemos claramente cuáles son los objetivos. A mi me toca poner la cara. Detrás hay un equipo fortalecido en todos los departamentos de la provincia", finalizó De Marchi remarcando que la UCR no es el dueño de Cambia Mendoza y recordando el peso del PRO en el nacimiento de Cambiemos.