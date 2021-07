¿Martín Tetaz será compañero de Vidal? Esto dijo el economista

Martín Tetaz finalmente habló sobre la posibilidad de acompañar a María Eugenia Vidal en las elecciones legislativas de este año en la Ciudad de Buenos Aires.

"Todavía no tengo el OK de mi familia. Es una decisión personal difícil que tengo que tomar con ellos", comenzó diciendo el economista en una entrevista con LN+.Y añadió: "Cambia completamente mi vida, entonces no puedo adelantarme a tomar una decisión o comunicar antes de tomarla en conjunto con la gente que más quiero".

"Es algo que tengo que terminar de definir durante el fin de semana con mi círculo íntimo. Hay un montón de fuerzas que me empujan a embarcarme, a entusiasmarme", indicó Tetaz.

Martín Lousteau, senador nacional.

Con respecto a si ya le ofrecieron el puesto, dijo: "En la semana me llamó el senador nacional Martín Lousteau, me contó el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. El entusiasmo que había por la posibilidad de replicar en la Ciudad de Buenos Aires con alguna figura".

Siguiendo con su explicación, agregó: "Lousteau me dijo que había mucho interés en que participara representando al radicalismo de la Ciudad. Le dije que era una decisión muy difícil para mí, que por supuesto me entusiasmaba, y que necesitaba consultarlo con mi familia, con mi circulo de trabajo".