Fuerte ofensiva del larretismo para evitar que Pichetto se vaya con Manes

Lo nota de MDZ publicada en la edición de ayer anticipando las avanzadas negociaciones de Miguel Pichetto con Ernesto Sanz para que el peronismo republicano apoye la lista de Facundo Manes en las PASO de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires generó un verdadero terremoto político. En el entorno del excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri y del candidato Diego Santilli ardieron los mensajes de Whatsapp y hubo contactos telefónicos durante toda la jornada del día de la Independencia. Lo concreto es que el vicejefe de gobierno porteño se comunicó ayer con Pichetto y le pidió una “reunión urgente” que seguramente se va a realizar el lunes, según fuentes confiables.

Diego Santilli

“Ahora que trasciende nuestra intención de cerrar con la UCR y otros sectores que respaldan a Manes nos llaman, cuando hasta ahora no nos tenían en cuenta como fuerza política que puede traccionar votos peronistas en el GBA”, comenta un allegado al actual auditor general de la Nación. No solo Santilli estuvo activo ayer, también se movió el ministro de gobierno de CABA, Bruno Secrenci, quien mantuvo una conversación telefónica con Jorge Pirra, ex presidente del Concejo Deliberante y uno de los operadores de Pichetto. La intención de Screnci, mano derecha de Santilli fue bajar los decibeles y ponerse a disposición del ex senador por Rio Negro y resolver todas sus inquietudes.

Pichetto

“Hablamos idiomas distintos, ellos ofrecen cargos en el gobierno de la Ciudad o lugares en las listas de diputados o legisladores, en cambio nosotros queremos definiciones políticas sobre la reconstrucción de Juntos por el Cambio y el modelo de país que le vamos a ofrecer al electorado”, comentan los pichettistas. Screnci es una figura clave en el esquema de Santilli, es su representante en el manejo de la caja del CEAMSE y puede dejar el Ministerio de Gobierno para ser diputado nacional en Buenos Aires.

Voceros del candidato a diputado de Larreta subestiman el malestar de Pichetto y lo consideran adentro del esquema que va a respaldar a Santilli en la PASO bonaerense. Incluso, agregan que los mayores problemas de armado los tiene Manes con la UCR. Dicen que el candidato porteño es el favorito para ganar la primaria de JxC. “Nuestros números nos dan ventaja a favor de Diego”, agregan desde Uspallata.

Se viene un reacomodamiento en las dos coaliciones donde tanto el kirchnerismo, como en el PRO van a perder centralidad

Mientas tanto, en el entorno de Pichetto discrepan con esa mirada. “No se puede subestimar a Manes y a la ofensiva radical para frenar la hegemonía del PRO en Juntos por el Cambio”. La coincidencia de Sanz y Pichetto es que “se viene un reacomodamiento en las dos coaliciones donde tanto el kirchnerismo, como en el PRO van a perder centralidad”. Por último plantean que “el larretismo está haciendo una construcción sectaria y desprecian a los que tenemos experiencia porque dicen que somos viejos”. Y agrega que “los números que manejamos nosotros lo muestran a Miguel muy bien posicionando en el voto peronista del Gran Buenos Aires”.