Video: un ministro formoseño atropelló y arrastró a un manifestante

El Gobierno de Formosa volvió a quedar en el ojo de la tormenta este lunes, luego de que un alto funcionario provincial atropellara y arrastrara varios metros en el capot de su camioneta.

Se trata del ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, quien estaba saliendo de la casa de Gobierno cuando fue increpado por un grupo de personas. Uno de ellos se paró frente al rodado, pero en lugar de frenar para escuchar el reclamo, decidió avanzar contra uno de los manifestantes.

Si bien no se concretó el atropello porque el hombre saltó arriba del capot y se agarró para no caer, Gómez hizo varios metros con el sujeto colgado y entre gritos.

El atropellado fue Pablo Siddig, referente de Comerciantes Unidos Formoseños, quien le reclamaba a Gómez que descendiera del vehículo para "hablar con la gente", que protestaba por las restricciones impuestas por el gobierno de Gildo Insfrán.

“Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”, protestó Siddig.