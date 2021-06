Un diputado se desubicó con dos jóvenes mendocinas y lo escracharon en redes sociale

El diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) recibió fuertes cuestionamientos en redes sociales por sus comentarios "piropeando" a varias chicas jóvenes en Twitter.

Todo comenzó cuando una joven mendocina publicó un tuit con el mensaje "Díganme algo que necesiten", a lo que Sánchez rápidamente contestó: "Una nuera como vos para alguno de mis 5 hijos".

Muchos consideraron "muy desubicado" el comentario del legislador, sobre todo porque la joven que publicó el mensaje es menor de edad.

Otra joven mendocina, Constanza Bravi, expuso al legislador y le recordó que "le dice lo mismo a todas", a lo cual Sánchez redobló la apuesta: "No a todas. Solo a las bonitas, inteligentes y por lo tanto, de derecha".

Tras los comentarios de Sánchez, muchos lo cuestionaron y le pidieron que borre los mensajes. "No es por ahí. Borrá", "Mis impuestos en acción", "Dejá de tocarte con nenas", "Me daría gracia si no fuera porque el aumento retroactivo del monotributo de todos los laburantes se va para el sueldo de 6 cifras de este muchacho", "El diputado argentino más ubicado", fueron algunos de los comentarios que recibió Sánchez.