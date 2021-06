Vidal le respondió a Bullrich: "Hay que esperar para definir candidaturas"

Patricia Bullrich criticó el viernes pasado la postura que estaba tomando María Eugenia Vidal. "Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio", fueron las palabras de la presidenta del PRO.

En una reciente entrevista con Radio 10, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires le respondió a Bullrich: “Este no es el tiempo de dar debate sobre candidaturas porque estamos en pandemia”.

Y añadió: “Cada vez que me preguntan digo lo mismo: yo pienso en las familias que mientras hacemos esta nota están acompañando a su familia en terapia intensiva. Cuando se dé el cierre de la lista empezará la campaña, hoy no estamos en campaña”.

“Juntos por el Cambio tiene buenos candidatos de las tres fuerzas políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”, continuó explicando Vidal.

Por último, dijo: “Mi responsabilidad no es hablar de candidaturas, ni en Provincia, ni en Ciudad, ni en ningún lado, la gente espera vernos cercanos, entender sus necesidades, tratar de acompañar las medidas que sean buenas para la pandemia y también cómo oposición marcar lo que el gobierno hace mal”.