Lo que antes fue una solución, hoy es un problema

“Hoy el agua está hirviendo. Hay que ver qué pasa. Si se usa para echar los fideos y cocinar para después comer todos o se lo tiramos a los invasores”. Esta fue la frase que le llegó a uno de los protagonistas del fortísimo debate abierto en Juntos por el Cambio.

Los “invasores” serían los porteños en territorio bonaerense. Los más importantes dirigentes opositores de la Provincia de Buenos Aires tienen sólo una coincidencia. Que Diego Santilli no puede ser el candidato de la principal fuerza opositora en 2021. Y el impedimento es por partida doble. Sus papeles y sus formas.

Jorge Macri, presidente de PRO bonaerense, Emilio Monzó, ambos sin hablarse desde hace años, Joaquín De la Torre, del peronismo republicano y Maximiliano Abad, del radicalismo, coinciden en esta postura.

Estos referentes no siempre piensan igual. Y hasta en algún momento muestran un juego propio. El más “independiente” es Monzó, que ya hace tiempo trazó un acuerdo con Gustavo Posse con el que piensa participar de las PASO del espacio.

Posse viene de perder, por muy poco, contra Abad la interna radical que terminó siendo inocua, por ahora, porque no se dio el apotegma “el que gana conduce, el que pierde acompaña”. Sigue todo roto.

La última foto en Tigre en la que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en la que estuvieron acompañados por “los territoriales”, tampoco ayudó para sosegar las tensiones. Aunque todos los protagonistas del acto digan que “sólo se habló de la unidad y el consenso”. Un allegado a uno de los intendentes bonaerenses de PRO preguntó: “¿realmente Rodríguez Larreta cree que los antiguos sin tierra son más importantes que los propios jefes comunales?”.

La respuesta, a todas luces, es no. Como no habla directamente, lo que piensa el alcalde porteño hay que traducirlo por sus dichos de terceros y algunos hechos propios. La mesa que semanalmente compartía con Macri, Vidal, Santilli y Cristian Ritondo, entre otros, voló por los aires. Parece que, al igual que en el gobierno de Mauricio Macri, las mesas siguen teniendo patas flojas y no duran más que un par de fotos.

A este debate se sumó, con su estilo, Patricia Bullrich, a quienes sindican como la exégeta del ex presidente. Si bien coinciden en todo, en esto ya parece que hay algo más personal, que excede su rol de mera vocera.

Ya dijo abiertamente que competirá contra Vidal si esta decide ser candidata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también agregó que es una locura ir pasando de un lugar a otro a los candidatos. “No somos serios”, y tiene razón.

Al parecer, en el entorno del jefe de Gobierno porteño creen en el AMBA para lo político pero no para las otras cuestiones. Y se enamoraron de la jugada que en 2015 hizo Macri, quien pasó a su vicejefa de gobierno para transformarla, primero en candidata, y luego en gobernadora.

Para que eso suceda el peronismo también hizo lo suyo. Más precisamente el kirchnerismo. No sólo no hubo unidad, y el Frente Renovador, con Sergio Massa como candidato a presidente y Felipe Solá gobernador, consiguieron casi 20%. Unidad Ciudadana presentó una de las peores fórmulas que jamás se haya visto. Aníbal Fernández y Martín Sabbatella.

Esa situación no se da ahora, pero Rodríguez Larreta insiste en repetir el método. Y quizás necesitado de ratificar su rol de nuevo conductor del espacio, imite aquella jugada con su vicejefe como candidato. Ni Diego Maradona, ni Pelé, ni Lionel Messi pudieron hacer dos veces la misma jugada y terminarla en gol.

Para peor, las experiencias, a la Provincia, no la ayudaron. Desde 1999, cuando la dupla porteña de Carlos Ruckauf y Felipe Solá le ganó a la también capitalina de Graciela Fernández Meijide y el sanisidrense Melchor Posse, la decadencia bonaerense no paró. Luego llegó el porteño del Abasto, Daniel Scioli. Vidal era vecina de Castelar pero trabajaba en la Ciudad Autónoma desde hace años y Axel Kicillof, de Caballito, recién esta semana se dio cuenta que gobernar la Provincia “es diferente a una Ciudad. Hay 135 municipios que tienen realidades diferentes entre sí”.

En este escenario, el que más se juega es el propio Rodríguez Larreta, ya que tensaría más de lo aconsejable la interna con sus propios aliados naturales, los intendentes bonaerenses, sino que tampoco toda la movida lo ayudaría a resolver su principal dilema. ¿Cómo hacer para que su fuerza política no pierda en manos de un aliado, el radicalismo, la gestión de la Ciudad?

Vidal o Bullrich tendrían que hacer un gran esfuerzo, y nadie garantiza que le alcanzaría, ante un porteño típico como Martín Lousteau.

La lógica indica que Patricia Bullrich debería encabezar la Ciudad y Vidal la Provincia. Ambas acomodan las cargas y no generan conflictos, fundamentalmente porque no se hacen enroques imposibles de explicar.

Pero la ex gobernadora es la que más duda. Muchos en su entorno, especialistas en el arte del poder, le aconsejan ir a la Ciudad o no presentarse. Ella, por ahora, sigue dudando, y hace bien. Pero el tiempo se agota y su imagen se deshilacha.

A su vez, el intendente de Vicente López, la mayoría de sus pares del Grupo Dorrego, con la duda de Néstor Grindetti, quien a través del también porteño Diego Kravetz arma una línea peronista provincial, tienen una visión dual sobre una gran interna. Se sienten fuertes, pero también creen que es innecesaria por la claridad de los argumentos de uno y otro lado de la General Paz.

Con ellos están Abad, De la Torre, Monzó y Posse. Si bien nadie sabe cómo se conformarán sus respectivas alianzas, lo cierto es que tienen una decisión tomada, avalada por todos los sondeos de opinión. Cualquiera de ellos que encabece una lista sacará los mismos votos que uno importado, inclusive Vidal.