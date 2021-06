Estamos en manos de idiotas

Por Pablo Benegas. Filósofo, Consultor Internacional y profesor MBA.

“Quousque tandem abutere,

Catilina, patientia nostra?”

(Cicerón)

Hemos escuchado de la importancia que tenía en la antigua Grecia la participación de los ciudadanos en la vida pública, en las cuestiones de la polis, en la política. A tal punto era importante, que quién se ocupaba solamente de sus cosas, de lo privado, de lo personal (to idion) era caracterizado justamente por eso: se trataba de un idiota.

Porque una cosa es la lógica de una persona que piensa en su bien y en sus necesidades y una muy distinta la de alguien que piensa en el bien común. En la segunda debe entenderse que los recursos son escasos, que las necesidades múltiples y que las decisiones que se tomen van a impactan en otros con un alcance difícil de cuantificar. Por eso necesitamos discutir y traer voces distintas.

¿Qué opinarían quienes así pensaban si viesen la Argentina contemporánea? Aquellos que se ocupan de la vida de la polis, los políticos, legislan de acuerdo a necesidades individuales. Más concretamente, las suyas. ¿Están complicados judicialmente? Traigamos a la mesa una reforma del sistema judicial, aunque arrastre más incertidumbre en el momento donde necesitamos dar más señales de tranquilidad. ¿La imagen individual cae en las encuestas, por tema económicos, en cercanía de una elección? Regulemos los precios de productos y servicios, aunque estemos sacrificando toda sustentabilidad en el mediano plazo y afectemos la calidad y el acceso a esos mismos productos y servicios. ¿Hemos realizado desmanejos y negligencias que han costado vidas y un descenso abrupto en la calidad de vida general? Echémosle la culpa a los mismos perjudicados por haber intentado buscar condiciones que les permitan mantenerse a flote económica o psicológicamente. ¿No podemos generar mejoras reales en los índices de pobreza, educación o salud? ¿Hacerlo es caro, toma tiempo ver los frutos y, por tratarse de situaciones siempre individuales, podría no notarse? Pongamos entonces la poca plata en cosas simbólicas: reclamos de minorías, soberanías innecesarias, agendas importadas.

Nuestros idiotas

Pero el problema que nos ha destapado el virus no es sólo la idiotez, sino la torpeza. Porque uno bien podría decir que esta lógica no es nueva ni exclusiva de nuestro país, pero los idiotas de antes (o de afuera) eran lo suficientemente lúcidos como para entender que no tenían que cortar la rama en la que estaban sentados. Que la legitimidad les venía del pueblo y a él debían agradecer, aunque fuese solo discursivamente. Pero nuestros idiotas actuales son audaces y le han agregado a la hipocresía un condimento picante: la soberbia. No sólo quieren mantener la prerrogativa de vivir fuera del alcance de las restricciones que imponen a los demás, sino que se los agradezcan y les pidan perdón por dudar de ellos. No tengo claro qué mente matemática los asesora, pero cuando uno ha logrado irritar a la gente, usar un tono irritante para decirles que no deberían estar irritados simplemente no funciona.

Quizás habría que reconocerles un mérito: la estrategia de saturación. Las negligencias, errores y desmanejos, cuando son muchos, van quedando sepultados unos por otros. Una persona que ya ha desesperado no insiste en marcar los errores concretos, porque no sabe por dónde empezar.

De esta manera, los idiotas no sólo piensan el accionar del Estado desde intereses individuales, sino que el Gobierno les transfiere a los individuos la responsabilidad de ocuparse del bien común. La responsabilidad es en realidad una cuestión de tiempo y perspectiva: ¿para qué centrarse en el hecho de que dieron de baja, por motivos espurios, 14 millones de vacunas de un Laboratorio que hizo pruebas en el país, cuando nuestra atención debe ser demandada por la alerta de acomodarse a una situación de pocas vacunas?; ¿qué sentido tiene discutir que dejaron exhausto a un país cerrándolo 9 meses -sin un plan ni un avance verificable en instalaciones- cuando tenemos que centrarnos en pedirle a todos que no salgan ahora porque es invierno, un tiempo en el que el sistema sanitario suele colapsar? No hablemos del pasado, hablemos del ahora. Y, en el ahora, la indicación es clara: quedémonos así. Todos quietitos. Aislados, sin trabajo, pobres y estresados. Moriremos –probablemente- pero no será de esto.

Lo peor, cuando pensamos en la dinámica de estos prohombres, es que el sistema de incentivos alimenta al monstruo: si se trata de hacer cosas con impacto de corto plazo para quedarse en el poder u obtenerlo, y de cada dos años uno es electoral, sorprende que no tengamos una crisis cada…

No dije nada

La pregunta que surge en este punto, tan espontánea como razonable es “¿qué hacer?” ¿Escribir artículos diciendo que nuestra clase política es poco idónea para las necesidades que tenemos? Ya está hecho. ¿Dar a conocer nuestro descontento por canales no institucionales como la protesta en la calle o las manifestaciones? Ya está hecho (e incluso hay gente que deformó el recurso convirtiéndolo en una profesión). ¿Castigar con el voto? Cuando la oferta es mala, uno se siente como cuando se da de baja de un proveedor de internet poco confiable para contratar otro que tampoco es confiable, sólo para mostrar insatisfacción. ¿Desobediencia civil? Interesante tema para hablar. El porcentaje exorbitante de trabajo en negro existente; los múltiples circuitos espontáneos y planificados para hacer transacciones entre privados a espaldas del Estado; las deudas impositivas que duermen esperando una moratoria; el ahorro en dólares; el afluente de alumnos que han pasado del sistema de gestión pública a la gestión privada en los últimos 20 años; las “salidas a pasear” que terminan en visita a los propios padres… ¿qué son todos esos cursos de acción sino formas de “desobediencia”, en el sentido de intentos de que el Estado influya menos en el día a día?

Y es que los filósofos del Derecho, ya sean contractualistas o naturalistas, revisan febrilmente sus papeles para ver en qué momento definimos que, en un sistema representativo, una sola persona pueda definir las libertades de circulación, reunión, trabajo o culto sin consultar, desoyendo, ninguneando o incluso contradiciendo a otros poderes. El Gobierno, para atacar el coronavirus, nos deja sin aire.

“Mercado hasta donde se pueda, Estado hasta donde se necesite” me repetía un amigo. El problema es ¿quién define hasta donde se necesita? ¿Puede ser que necesitemos más Estado por las ineficiencias del mismo Estado? Y así, como el agua que calienta a la rana, las intromisiones se van dando de a poco, pasando barrera tras barrera sin que podamos ser plenamente conscientes, pero cuando miramos retrospectivamente deberíamos escandalizarnos. ¿Cómo le explico a una persona de otro país que el Gobierno me hizo entrar forzosamente en un plan de refinanciación de mi tarjeta de crédito a una tasa de más del 40% sin consultarme? ¿Y que por haber hecho eso definió que no podía comprar 200 dólares, que es lo que el mismo Gobierno definió que yo podría comprar por mes? ¿En qué momento decidimos que el Estado debía entrar en la economía familiar? ¿Qué sigue? ¿Preguntarle a la Secretaría de Comercio si este mes estamos para comprar helado de primera marca o vamos con un genérico de Supermercado?

Definir sobre lo particular, fallar sobre lo común. No hace falta ser un gran politólogo para darse cuenta de que las personas que más impacto tienen en la vida pública del país piensan con una lógica absolutamente particular. Es decir, estamos en manos de idiotas.