Cafiero: "Macri fue el peor presidente que tuvo la Argentina, el peor"

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, brindó una entrevista a un medio nacional y habló de todo. Se refirió a las estrategias de campaña para las legislativas que se aproximan, a Macri y a Larreta, a la actividad de los medios de comunicación, entre otros temas. Desde hace días, si no es que desde el inicio de la gestión del oficialismo, el funcionario encarna un rol que escapa a "lo moderado". Por el contrario, prefiere ser más chocante y radical con sus dichos y expresiones hacia la oposición.

La entrevista comenzó con el leit motiv de esta época: la pandemia. Como si nadie lo hubiese sabido o dependiéramos más de complejos estudios y estadísticas que de sentido común, Cafiero argumentó lo que ya todos veíamos en otros países: la segunda ola ha golpeado con más fuerza: "cuando se inicia la segunda ola de contagios, fue muy distinto al año pasado que todavía no había llegado el virus", explicó el funcionario como parte de una respuesta en la que no se olvidó de destacar que el "presidente advirtió que la Argentina empezaba a transitar el camino de la segunda ola de coronavirus y tomó medidas en consecuencia. Muchas de esas medidas que tomó, otras jurisdicciones no las acompañaron e incluso fueron a la Justicia".

Para ahondar en sus críticas a la oposición respecto del manejo de la pandemia y las estrategias sanitarias, Cafiero señaló que desde el oficialismo siempre tuvieron apertura para discutir las medidas con ellos, pero que la "oposición tuvo una actitud de obstrucción. A pesar de que ellos tenían la oportunidad. La oposición hasta acá no hizo nada con la pandemia. Nada".

Se refirió también a la provisión de vacunas, que aunque tres meses más tarde de lo prometido por el Gobierno nacional, comenzaron a llegar al país a buen ritmo y la distribución a las provincias viene igual. Sin embargo, admitió que "es muy fácil firmar contratos (para comprar vacunas), el tema es que se cumplan con los plazos de producción".

La inflación, el problema eterno

Cafiero admitió que en abril la inflación alcanzó un 4,1, pero advierte que ellos consideran que la de mayo será "un poco menos". Pero que para él "no es solamente la discusión de números. Lo que tenemos que revertir es la tendencia". Aprovechando el tema, apuntó contra Macri, "que dijo que en 2 meses arreglaba la inflación y la dejó en 50 puntos".

Para diferenciarse entonces de aquellas promesas de Mauricio Macri de que bajaría la inflación a a un dígito y en plazo de dos meses, el jefe de Gabinete dijo que desde el oficialismo, lejos de hacer esas promesas, consideran "que hay que hacer un trabajo cotidiano y un trabajo donde entendamos la multicausalidad que tiene la inflación, que no es solamente una cuestión monetaria como ellos pensaron que tenían que hacer".

Ah, pero Macri

Cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió la gestión del país (incluso durante la campaña presidencial), su discurso solía plagarse de críticas respecto de "la herencia" que siempre excusaba Mauricio Macri durante su gestión. "Nosotros no vamos a hablar de herencia", decían. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: no dejan de hablar de la mala gestión de Macri, de todo lo que hizo mal, de cómo condenó al país. En acuerdo o desacuerdo con esas premisas (o realidades), lo cierto es que no se condicen con lo que habían prometido: no hablar de "herencia".

Santiago Cafiero, en este sentido, no se guarda nada: "Macri aumentó la pobreza, la desocupación. Destruyó empresas, Pymes, comercios. Tomó la deuda más grande que tiene la Argentina, un endeudamiento a 100 años. En este país se festejó haber tomado deuda a 100 años. Eso fue Macri. El ciclo de endeudamiento más grande y más acelerado que tuvo nuestra historia. El crédito más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia, lo tomó Macri".

Por su parte, entiende Cafiero, la gestión del Frente de Todos "comandada" por Alberto Fernández, está tomando mejores medidas para controlar la inflación: "con herramientas de control y contención de precios. Con herramientas que tienen que ver con amortiguar el alza de precios internacionales que tuvimos, sobre todo, este año". Y para no perder la costumbre, agergó: "hay avivadas excesivas (por parte de comerciantes) de alguien que quiere recuperar no solo la caída de la pandemia, sino que también quiere recuperar los dos últimos años de Macri que le fue muy mal".

Por último, Santiago Cafiero se mostró confiado para las elecciones legislativas: dice que el oficialismo ganará. "Gana por todo lo que hizo en estos 18 meses y más. En ningún momento se dejó a nadie sin asistencia. Se desarrollaron herramientas que contemplaban traerle alivio a esos sectores de la economía que estaban siendo golpeados. Sectores formales o sectores informales".