Así seguirá la campaña de vacunación, entre la esperanza de la gente y la tentación política

Más de un año entre encierros y dolores. Una vida cotidiana dramática y con incertidumbre sobre el futuro. Crisis económica y social y una variable imposible de manejar: un virus que condiciona y genera miedo. Por eso las lágrimas de Carmen al salir del estadio convertido en vacunatorio que está ubicado en el Parque General San Martín son entendibles. La mujer, como miles de personas que llegan con dudas y salen felices, tiene lágrimas; se saca el barbijo, y se prepara para la foto junto a un papel que dice AstraZeneca. “Es la foto de la esperanza”, asegura. “Todos hemos perdido a alguien. Esto es una luz al menos”, aclara mientras sale de la fila

La imagen se reproduce por miles, cientos de miles. Ya hay medio millón en la provincia y probablemente ocurra como nunca antes en la historia durante junio y julio: que haya cerca de 1 millón de personas. La vacunación para prevenir el covid ahora sí generó un shock social. Con 3 meses de atraso respecto de la promesa, la campaña de inmunización tomó un ritmo que genera una expectativa distinta hacia finales del invierno. Antes, esperan que haya otra ola de contagios o tercera ola, por lo que hay preocupación. La esperanza es que a mediano plazo (hacia fin de año) la pandemia tenga una evolución “ondulada” y no en picos como ahora. En las próximas semanas la vacunación se ampliará a casi todos los adultos, pero además de la disponibilidad buscarán solucionar los problemas de acceso. Es decir llegar a los que se pueden vacunar, pero no lo saben o no pueden acceder por las carencias en las que viven.

La vacunación genera esperanza y consecuencias sanitarias. Pero también repercusiones y tentaciones políticas. Las lágrimas de alegría se transforman en oro para quienes en septiembre y noviembre tendrán que someterse a las elecciones. Los politólogos lo explican de manera sencilla: el voto es, ante todo, un acto emocional. Las crisis, sobre todo económicas, pesan. Pero en la fila e incluso en el cuarto oscuro las emociones pesan, algunas veces, más que las razones. Y qué emoción mayor que “sentirse seguro” ante un riesgo que parecía imposible de evitar. Casualidad o no, las elecciones coincidirán con el pico de “inmunizaciones”. La esperanza de los oficialismos está en las selfies con la vacuna que ya se reparten por las redes.

Incluso esperan, sobre todo en la Nación, que el impacto emocional de vacunarse eclipse las propias torpezas discursivas y de gestión que también pudieron tener consecuencias sanitarias. Es que probablemente por desconocimiento o torpeza (si fuera con conocimiento se hablaría de cinismo) el presidente Alberto Fernández dijo, entre otras cosas, que se espantaría cuando haya 40 mil muertos por covid (van más de 80 mil) y se arriesgó a prometer algo que ni el Primer Ministro inglés, ni el Presidente de Estados Unidos, ni la Canciller de Alemania se animaron: que en marzo todos estarían vacunados.

Campaña masiva

El país atraviesa el peor momento de la pandemia. Tan es así, que mayo tuvo récord de muertos y hasta subió la letalidad del virus (aunque levemente). Pero la vacunación tiene efectos positivos en la población abarcada. Por eso las provincias avanzan en ampliar el universo y en las próximas semanas, si se mantiene la distribución, podría ser “a demanda” para mayores de 40 años en todo el país.

En total se han aplicado hasta ahora 11.071.365 primeras dosis de alguna vacuna. En Mendoza están registradas 481.254 personas inmunizadas, pero con la carga del fin de semana se va a superar el medio millón. La Provincia fue una de las primeras distritos en ampliar la campaña más allá del alcance efectivo de cada grupo. Por eso ya se vacunaron miles de docentes y también personas de más de 50 años sin comorbilidades. La decisión no tuvo que ver con deseos, sino con una realidad sanitaria: aumentó sensiblemente la cantidad de personas de esa edad que fallecieron o fueron internados en grave estado.

A pesar de la ampliación de la campaña, en este tema se reproducen desigualdades como en otros ámbitos. Por eso, por ejemplo, se cree que hay más de 30 mil mendocinos que podrían estar vacunados y no lo hicieron simplemente por falta de acceso a la información. Allí es donde intentarán avanzar con la “territorialidad”. Es decir ir a buscar a las personas para que se vacunen.

La vacunación ahora sí es masiva, pero la inmunización sigue siendo precaria porque hay muchas “primeras dosis” y pocos esquemas completos. Con la llegada de las partidas de AstraZeneca (que va a ser la vacuna más distribuida) esperan colocar segundas dosis cuando se cumplan las 8 semanas de ventana. Eso es lo que harán, según la promesa del Ministerio de Salud, en primer lugar con las personas que residen en geriátricos o están en grupos vulnerables.

El impacto de la segunda ola es dramático. El cambio de estación llegó sin una cantidad importante de personas inmunizadas y eso repercutió. Mayo fue el mes con más cantidad de muertos y comenzó a afectar a personas más jóvenes. El año pasado la tasa de Letalidad era de 2,17 %, este año es de 2,30 %.

En la última semana bajó la ocupación de camas de terapia intensiva, aunque no de manera significativa, y también bajó el índice que marca la “contagiosidad”, el llamado factor R, que está más cerca de 1 (es de 1,11).

Entre las personas que estarán vacunadas y las que tendrán algún grado de inmunidad por haber cursado la enfermedad, se espera que hacia septiembre haya una porción importante de la población con protección y comience a bajar el impacto de los contagios. “Se puede esperar, sin esperanzarse demasiado, que en el horizonte está la perspectiva de que haya inmunidad y que baje la reproducción”; explican desde el Ministerio de Salud. Sin embargo ese impacto es condicional a lo que ocurra con las nuevas cepas e incluso a que no baje la distribución de las vacunas. Igual, creen que a mediano plazo se normalizará el sistema de producción para que haya libre disponibilidad. Es decir, que incluso no sean solo los estados los que se encarguen de la compra y distribución, como ocurre con otras vacunas masivas.

Ese esquema podría generar que se recuperen algunas de las libertades perdidas por los temores a los contagios. “No se puede vivir en un agobio permanente”, reconocen en el Gobierno.

Efecto voto

Si se toman los datos dentro de un laboratorio “aséptico”, no habría lógica. La crisis social y económica es profunda y con números aún peores que en el 2001. En otro momento los oficialismos, sobre todo el nacional, no tendría ninguna chance electoral con una desocupación, pobreza e inflación incontenibles. El bolsillo es uno de los principales determinadores del voto. Pero hoy no ocurre eso. La “inestabilidad emocional” sumado a la agobio y también la blindaje político ayudan a que haya un escenario curiosamente menos desalentador para quienes gobiernan.

El Presidente, por tomar a la figura más relevante, tuvo un desgaste enorme desde mediados del año pasado hasta ahora. La bisagra tiene que ver con el hartazgo por la cuarentena (durante 2020), la crisis económica y hasta los yerros sanitarios. Por eso el efecto emocional que puede causar la campaña de vacunación genera una expectativa superlativa en el oficialismo. Algunas señales tienen: la imagen del Presidente mejoró en los grupos etarios donde ya se vacunó la mayoría. La vacuna genera esperanza, pero no solo por la inmunidad contra el covid.