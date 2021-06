El abogado de Alberto dio más detalle de la millonaria demanda contra Bullrich

El abogado Gregorio Dalbón consideró hoy que fueron de "una gravedad institucional muy grande" los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre supuestas irregularidades en las negociaciones del Gobierno con Pfizer para la adquisición de vacunas, y ratificó que el presidente Alberto Fernández presentó una demanda contra la dirigente por 100 millones de pesos.



"La gravedad de la injuria de Patricia Bullrich, en relación a 92 mil muertos y en medio de una pandemia, nos da de piso 100 millones de pesos, porque está difamando al Presidente", subrayó Dalbón, quien representa legalmente al mandatario en esta demanda, en diálogo con Radio 10.



Más allá de la confirmación de la demanda ante la justicia civil, el abogado remarcó que al mandatario "no le importa lo económico", sino que le "interesa que se lea la sentencia en todos los lugares (por los medios de comunicación) donde se replicó la noticia de (la denuncia de Bullrich sobre) Pfizer".



El letrado remarcó además que, de obtener una victoria en el terreno judicial, el dinero que se le ordene pagar a Bullrich será donado al Instituto Malbrán, decisión que ya habían dejado trascender desde el entorno de Presidente.



La confirmación del monto de la demanda la realizó el propio Dalbón en la noche de ayer a través de su cuenta de Twitter, luego de que la titular del PRO saliera a contarlo en los medios.



La demanda contra Bullrich fue formalizada el martes pasado, después de que fracasara la audiencia de mediación convocada a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora en el canal de TV La Nación+, donde le atribuyó al Ejecutivo nacional la pretensión de ubicar un intermediario en la negociación por vacunas con Pfizer con la intención de obtener "retornos".



Tras la denuncia de la presidenta del PRO, tanto el Presidente, como el Ministerio de Salud y el extitular de esa cartera, Ginés González García, la rechazaron y anunciaron que iniciarían distintas acciones legales.



Bullrich había asegurado en televisión que "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman", a lo que luego agregó que "la actitud de González García fue intentar tener un retorno" y que "eso el Presidente no lo ignoraba".



El lunes 5 de julio Bullrich deberá enfrentar una segunda audiencia de conciliación, esta vez con el exministro de Salud que la intimó para que rectificara lisa, llana y públicamente sus dichos sobre el supuesto intento de obtener un retorno.



Desde el entorno del exministro ya anticiparon que si la exfuncionaria del Gobierno de Cambiemos no se rectifica, la demandará ante la justicia civil y le interpondrán también una denuncia penal.



Además, en los próximos días la exministra de Seguridad será convocada para declarar como testigo, bajo juramento de decir la verdad, ante la justicia federal porteña en el marco de una autodenuncia radicada por el ministerio de Salud tras los dichos de Bullrich.



La convocatoria, que ya fue anunciada por el fiscal federal Ramiro González, ocurrirá luego de que concluyan las medidas de prueba que se están llevando a cabo en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia que presentó el 27 de mayo último el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, Gaspar Uriel Tizio.



En esa denuncia se pide investigar si lo relatado por Bullrich en televisión ocurrió realmente o si la presidenta del PRO cometió un delito, al acusar falsamente de "conductas que podrían ser penalmente reprochables" al exministro de Salud de la Nación, Ginés González García.



Finalmente, en la entrevista que concedió esta mañana, el abogado Dalbón aseguró que "no tiene dudas" de que "la demanda va a llegar a Estados Unidos", por lo que "Pfizer va a tener que sentarse a ver bien los dichos de Patricia Bullrich".