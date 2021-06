Elecciones legislativas en Jujuy: ¿qué se vota y cuántos cargos se renuevan?

Los comicios legislativos de Jujuy comenzaron esta mañana en medio de un amplio operativo de seguridad y sanitario en cada escuela debido a la pandemia. Además, la jornada es invernal, está lluviosa y fría, con temperaturas que rondan los 5º grados en la ciudad capital y descienden a bajo cero en otros puntos de la provincia.

Fuentes periodísticas aseguraron a MDZ que la situación es complicada: "Hay escuelas que no están habilitadas. En otras no dejan ingresar a fiscales generales", asegura Araceli Suárez, periodista jujeña. Y agrega: "Hay escuelas a donde no dejan ingresar a los fiscales generales; además, por los protocolos sanitarios que dispuso el Tribunal Electoral, la cobertura de los medios va a estar muy complicada también".

La apertura de los establecimientos se registra desde las 8 con un tímido acercamiento de los ciudadanos ante las condiciones climáticas, según se pudo observar al menos en el centro la capital provincial.

En estas elecciones se renueven 24 bancas de la Cámara de Diputados, además de la mitad de los cargos en concejos deliberantes de 26 municipios y de 31 comisiones municipales, siendo Jujuy la segunda provincia, luego de Misiones que celebra comicios este año.

La jornada comenzó con muy poca participación y Araceli Suárez detalla: "Han faltado muchas autoridades de mesa, por lo que verémos cómo se van salvando esas dificultades", que seguramente generarán demoras en las fiscalizaciones y conteo de votos.

Cerca de 571 mil ciudadanos de la provincia están habilitados para votar en unas 450 escuelas, lo que implica el doble de sedes para ir a votar de las que había en elecciones anteriores, para evitar aglomeraciones.

El voto de Morales

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Foto: Prensa de Jujuy

La lista oficialista del Frente Cambia Jujuy (FCJ), que lidera el gobernador Gerardo Morales; y de Primero Jujuy, que tiene como referente al vicegobernador Carlos Haquim (de extracción peronista), se enfrentan a ocho alianzas opositoras y cinco partidos provinciales.

El actual gobernador, Gerardo Morales, votó muy temprano. A las 8 de la mañana se acercó al colegio José Hernández junto con algunos miembros de su equipo de Prensa. Suárez detalla: "Las imágenes nos las suministra el equipo de Prensa de Morales, porque nosotros no podemos ingresar".

Por último, "al ingreso de los establecimientos se les toma la temperatura y se pregunta por síntomas compatibles con el coronavirus, están previstos testeos en aulas de aislamiento, y de dar positivo no pueden emitir su voto", nos cuenta Suárez.