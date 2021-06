Desde el Gobierno nacional criticaron a Ginés por su viaje a Madrid

Florencia Carignano, directora nacional de migraciones, habló este lunes sobre posibles nuevas restricciones, ya que casi el 40% de los argentinos que regresan del exterior no cumplen con la cuarentena obligatoria. Además, se refirió al viaje de Ginés González García a Madrid, España.

"Este no es el momento para viajar. Haremos un un operativo en la semana, con la gente de la provincia de Buenos Aires, y en ocho provincias para controlar a las personas que no cumplen con la cuarentena", manifestó Carignano en una reciente entrevista con radio Rivadavia.

Y agregó: "Se están realizando 278 denuncias penales. El personal se acercó a algunos domicilios y constató que no estaban las personas que tenían que estar cumpliendo la cuarentena”.

Florencia Carignano.

Al ser consultada sobre el viaje a España del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo: “No debería haber viajado, creo que está mal. Pero yo no soy Ginés, estoy a cargo de Migraciones, no estoy vacunada y esta semana termino de vacunar al personal. Y como yo somos muchos".

Continuando con la explicación, argumentó lo siguiente: "Por el vacunatorio VIP ya no es más ministro, porque está mal lo que hizo y el Presidente consideró que no debería haberlo hecho. Esas 10 vacunas, o haya sido una, dadas a alguien que no corresponde, está mal. Pero hay muchos que nos enfermamos y no nos vacunamos”.