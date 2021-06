Mauricio Macri presenta en Mendoza el libro "Primer tiempo"

Mauricio Macri está en Mendoza y presenta su libro "Primer tiempo" desde el auditorio Ángel Bustelo, en un evento virtual y presencial.

Con presencia de unos 50 adherentes en el Bustelo, el ex presidente realiza un streaming para jóvenes. Tiene previsto, además, mantener reuniones con las figuras locales de Juntos por el Cambio y el PRO, entre esta noche y mañana al mediodía.

En vivo desde Mendoza Posted by Mauricio Macri on Thursday, June 17, 2021

En el inicio, Macri señaló que "necesitamos la rebeldía de los mendocinos" y recalcó que hoy vivimos en "una autocracia, con pérdida de libertades y convivencia republicana".

Vivimos en "un sistema cerrado y mafioso que cada vez genera más pobres", agregó.

En referencia a su gobierno, expresó: "Tuvimos éxito en algunas cosas y otras no". Y agregó: "Juntos por el Cambio tiene muchos dirigentes valiosos, como el gobernador (Rodolfo Suarez), como el ex (Alfredo Cornejo) y (Omar) De Marchi. Somos el cambio o no somos nada, hay que modernizarnos y ser parte del mundo".

Luego inició un intercambio con los jóvenes presentes en el auditorio en el que criticó la suspensión de las pruebas Aprender e incitó a la juventud a rebelarse contra las clases virtuales. "¿Qué pasó con la rebeldía universitaria, que no salieron a quejarse de la no presencialidad? De la universidad debe venir el reclamo ante el atropello de las libertades", afirmó.