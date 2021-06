Si López Murphy se suma a la PASO de JxC en Capital podría ser funcional a Vidal

El fin de semana fue muy movido en el mundo político. Tal como lo adelantamos en MDZ, Ricardo López Murphy anunció que va a ser candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Republicanos Unidos. Pero al mismo tiempo no descartó participar de una PASO dentro de Juntos por el Cambio con su propia lista y competir contra Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Un escenario que podría ser funcional a la ex gobernadora porque el economista le podría sacar votos a la presidenta del PRO.

El espacio político de Lopez Murphy aún no ha logrado el reconocimiento como partido político de distrito, situaciòn que podría complicar su postulación en CABA. José Luis Espert ya sufrió en 2019 las consecuencias de no tener su propio partido político. Voceros de Republicanos Unidos sostienen que “están avanzadas las negociaciones para participar de la PASO de Juntos por el Cambio”. Ven más chances por ese camino que la opción de ir por afuera compitiendo contra JxC y Javier Milei que sigue aspirando a su candidatura con los libertarios.

Tampoco se ven posibilidades de una primaria entre el ex ministro de Defensa de Fernando De la Rúa y Milei dentro del espacio liberal de centro derecha. Por eso en el entorno de Bullrich difundieron una foto de la ex ministra de Seguridad con López Murphy. Algunos creen que todavía hay un margen reducido para un acuerdo entre ambos y que el economista se sume como número dos a la lista de Patricia. Pocas chances. Además, los dirigentes de Republicanos Unidos no avalarían esa movida. “Solo hay consenso para ingresar a JxC con nuestra propia lista”, aseguran en forma terminante.

“Ricardo solo juega con lista propia en esa PASO y Rodríguez Larreta quiere una interna amplia”, agregan sus allegados. Incluso, sostienen que hoy, sin haber salido a la cancha, puede quedarse con el 15% de esa interna. Creen que en campaña va a crecer por su presencia y su discurso liberal. Pero tanto ellos, como cerca de Bullrich saben que esos votos los perdería la presidenta del PRO en su competencia contra Vidal. “Ricardo y Patricia pescan en un público parecido y eso evidentemente va a favorecer a María Eugenia que va a tener el apoyo de Horacio y del aparato del gobierno de la Ciudad”, dice con números en la mano un dirigente del PRO.

Desde el espacio liberal algunos dudan de la conveniencia de ese acuerdo. “Vamos a ir a de furgón de cola de Juntos por el Cambio, Ricardo se va a diluir y todo eso puede terminar favoreciendo a Milei”, sostiene un operador de Republicanos. Por esa razón, el larretismo sigue tratando de convencer al jefe de los libertarios para que también se incorpore a la primaria del oficialismo porteño igual que su socio Espert.

Los voceros de Milei rechazan esa alternativa porque los jóvenes que los siguen se verían decepcionados. “Nuestros votantes están en contra del status quo y no quieren entrar en la grieta”, dicen con convicción. Ayer recorrieron el sur de CABA, territorio que solo pisa el larretismo y los K. Milei estuvo en Villa Lugano y en La Boca siguiendo con su campaña.

Mientras tanto, Bullrich afina el discurso y prepara su tropa para una pelea interna muy dura. Sabe que no va ser fácil ganarle a Vidal y a Larreta. Están analizando con encuestas quien la va acompañar en el segundo lugar de la lista. Se habla de Fernando Iglesias que vence el mandato de su banca. Otros exploran la posibilidad del intelectual Santiago Kovadloff o el bailarín de ballet, Maximiliano Guerra.