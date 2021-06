Cristina propuso un acuerdo en torno a las vacunas y la pandemia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy a la dirigencia que deje "la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política" y que "contribuya a que no haya tantos contagios" de coronavirus.



"Hay que llegar a un acuerdo básico mínimo; hay cosas que no podemos discutir", afirmó en un acto en La Plata, y reclamó "en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y ya no está" que se termine esa "disputa política" en torno a la pandemia.

La Vicepresidenta compartió la inauguración de una obra con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Cristina también hizo hoy un "llamado a los medios de comunicación" para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga "en duda la palabra de los médicos y de la ciencia".



"Debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacerle caso a los médicos", expresó.

También resaltó hoy que el Gobierno terminó las obras en cinco hospitales de la provincia de Buenos Aires, que habían queda inconclusas durante la gestión de Cambiemos, aún cuando los trabajos estaban avanzados entre un "80 y 90 por ciento".



"No somos todos iguales", afirmó Cristina, pese a que eso plantee "el mundo de la antipolítica", agregó al encabezar un acto en La Plata.

Kicillof aseguró por su lado que "era una deuda inmensa" mejorar las "instalaciones y la precariedad edilicia" del edificio en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata.



Se trata de una obra en el Pabellón de Salud Mental del hospital pediátrico de la capital bonaerense, que implicará una inversión de $148.605.766.