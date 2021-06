Trotta apuntó contra Gollan tras el anuncio de la presencialidad

Daniel Gollan, ministro de Salud bonaerense, confirmó días atrás la vuelta a clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Esto generó sorpresa y el mismo Nicolás Trotta señaló que “Gollan se adelantó con el anuncio”.

"Gollan se adelantó. Veníamos trabajando para eso y el anuncio lo iba a hacer el gobernador Axel Kicillof”, manifestó Trotta en una entrevista con FM Milenium.

Y añadió: “Se vio una mejora en la última semana, pero no teníamos la certeza de que se iba a poder regresar la próxima semana o si se iba a tener que esperar una semana más”.

Continuando con su explicación, dijo: “Para mí era importante no adelantar para no generar ninguna expectativa hasta no tener la certeza de que íbamos a poder dar ese paso en una región tan importante como es el gran Buenos Aires”.

Trotta vuelve a quedar en un lugar incómodo, tal como sucedió hace dos meses cuando el mismo había manifestado que no se iban a cerrar las escuelas y Alberto Fernández a las horas canceló la presencialidad.

“El Presidente no me sorprendió, tomó una decisión diferente a la que yo había planteado como alternativa”, aclaró sobre este tema.