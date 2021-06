Kicillof apuntó contra los "sectores que confunden a la gente"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó esta noche que hay sectores que emiten “mensajes para enloquecer a la gente” en medio de la pandemia de coronavirus, y aseguró que en su administración “no están en una competencia para conseguir vacunas”.

“Primero dijeron que las vacunas que conseguimos eran veneno, después que no había y después que se pagaron coimas. La verdad, fantaseé en algún momento que en pandemia alguna cosas no se iban a hacer, pero me equivoqué", sostuvo el mandatario.

Hay sectores que quieren enloquecer a la gente con los mensajes que mandan”, señaló Kicillof en declaraciones al canal C5N. En ese sentido, el mandatario agregó: “La verdad que decir que no hay que cuidarse en medio de todo este contexto es algo muy grave, y creo que hay que tener un poco más de responsabilidad”.

En cuanto a las gestiones para adquirir vacunas que concretó la provincia de Buenos Aires con laboratorios de India y China, Kicillof aseguró que “nadie se salva solo” y reiteró que los fármacos que consiga estarán a disposición de “todos los argentinos”.

“No estamos en competencia con nadie y queremos que las vacunas que consigamos sean para todos los argentinos. No puedo pararme en la General Paz y decir que las vacunas son mías y de nadie más. Nadie se salva solo”, señaló el gobernador.