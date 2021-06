Lisandro Bonelli: “Vizzotti debería haber renunciado”

Lisandro Bonelli, ex jefe de gabinete del Ministerio de Salud, habló sobre la salida de Ginés González García y aseguró que "en el lugar de Vizzotti no hubiera aceptado” el cargo de Ministra de Salud. Aunque contó que se puso a disposición de la actual ministra al día siguiente de su nombramiento, reconoció que no volvió a hablar con ella.

El ex funcionario enfatizó que si Vizzotti no estaba de acuerdo con la decisión del Presidente de sacar a quien la llevó al Ministerio, debería haberse ido. Además, remarcó que “Vizzotti era la responsable del programa de vacunación” y que, tras la salida de Ginés González García, “no hay conducción sanitaria”.

En una entrevista en LN+, Bonelli dijo que Ginés González García "es una persona reconocida por su idoneidad y capacidad” y que “no fue una buena decisión echarlo”.

Por otro lado, confirmó que el ex Ministro de Salud y el Presidente Alberto Fernández hablaron este sábado por primera vez desde su salida, el 19 de febrero.