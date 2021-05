Emilio Pérsico, sobre la Tarjeta Alimentar: "Es pan para hoy y hambre para mañana”

Emilio Pérsico, dirigente piquetero y secretario de Economía Social, se manifestó contra la Tarjeta Alimentar y cuestionó las formas de ayuda social que tiene el Gobierno.

“El gasto en la ayuda directa nos incluye como consumidores. La Tarjeta Alimentar nos puede incluir como consumidores. Pero eso no es inclusión social. Eso no es inclusión, la única inclusión es el trabajo. Y no resuelve el problema de la inflación", comenzó explicando Pérsico.

Y añadió: "¿Por qué? Porque se la come la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”.

“Tenemos que avanzar en una discusión de fondo las organizaciones populares en Argentina", manifestó. El piquetero indicó que el “Programa de Inserción social con Trabajo” (PIST) y el “Argentina Trabaja” estaban destinados a las inversiones productivas como la compra de materiales y herramientas.

“Ahora estamos por arriba del 5 por ciento. Este es un problema grave. ¿Qué significaría si llegamos al 50%? Hoy significaría que el Potenciar Trabajo podría construir 260 mil viviendas por año, un capital social enorme. ¿Y qué significa eso? Eso significa los recursos que pone el Estado en la Tarjeta Alimentar”, fue la comparación que hizo.

“Si esos recursos en la Tarjeta Alimentar, los pusiéramos en el Potenciar Trabajo, eso significarían 260 mil viviendas anuales que podríamos construir y la generación de un millón de puestos de trabajo nuevos”, sentenció.

