Emilio Monzó blanqueó sus aspiraciones electorales: "Quiero ser..."

El expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dejó en claro sus intenciones de competir por una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023, a la vez que cuestionó a quienes gobiernan o quieren gobernar el principal distrito del país sin haber vivido o conocido en profundidad ese territorio.

“Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todavía falta, pero si uno no camina, no predica y no trabaja, tampoco hace conocer sus ideas”, reflexionó en diálogo con el canal TN, donde además consideró que gestionar bien dicho cargo "implica un cambio sustancial con impacto para el país".

En ese marco, Monzó señaló que “a los bonaerenses nos cuesta trascender en los medios de comunicación para gobernar" y aseguró que "terminamos siendo gobernados siempre por gente de la Ciudad de Buenos Aires”, y si bien no quiso puntualizar si se refería a la exgobernadora María Eugenia Vidal (quien antes había sido vicejefa de Gobierno porteño) o al actual mandatario Axel Kicillof (que hasta hace poco tenía domicilio en la capital nacional), hizo una advertencia “por todos”.

“No es una persona, es el sistema que hace que los bonaerenses no podamos promocionar a una figura del propio territorio y terminemos acudiendo a la capital federal para que ese lugar lo ocupe una persona que no pertenece al territorio. Entonces, se pierde un tiempo sustancial porque el primer año de gestión el gobernador se ocupa de conocer el territorio, cuando uno tiene que encararlo sabiendo lo que tiene que hacer”, añadió en lo que pareció un mensaje indirecto al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien también aspira a la gobernación de Buenos Aires en las próximas elecciones ejecutivas.

En otro tramo de la entrevista, Monzó afirmó que el único camino para dejar la “sociedad fragmentada” es apostar al diálogo. “Lo que está ocurriendo es que los gobiernos tienen impotencia para definir soluciones, entonces apelan a la polarización y a hacer marketing político del propio ejercicio de gobierno”, expresó.

“Estamos muy mal y veo que cada vez estamos peor. No hay otro camino que dialogar y ceder posiciones. No se puede gobernar si no se cede y radicalizando no se gana nada”, sentenció.