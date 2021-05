Un funcionario K desafió a los cuatro jueces de la Corte Suprema que firmaron la sentencia

El fallo de la Corte Suprema que ratifica la presencialidad en las aulas de CABA ha generado un conflicto de poderes sin precedente. La vicepresidenta insinuó que se trata de un golpe institucional y el presidente Alberto Fernández descalificó a los jueces de la Corte Suprema. A eso, se suma el desafío de un funcionario kirchenrsita relacionado directamente a la Justicia.

En concreto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, salió a desafiar a los jueces de la Corte y los invitó a formar un partido político para gobernar. “Formen un partido y ganen las elecciones. Así se gobierna, pero no desde un despacho judicial, y menos cuando están en riesgo la vida y la salud de los argentinos”, aseveró.

Incluso, los acusó de responder al expresidente Mauricio Macri. “Estos muchachos están muy cebados; alguien, que tiene nombre y apellido, el gobierno de Mauricio Macri, en los últimos años los invitó a jugar un juego de poder del cual parece que todavía no pudieron volver a la normalidad de sus funciones”, agregó en declaraciones con radio El Destape.

“La Corte pareciera que se ve obligada a definir cuestiones políticas por vía de sentencias judiciales, y eso me parece alarmante”, adhirió más tarde el funcionario insinuando que el máximo tribunal está avanzando sobre sus facultades con fines políticos.

Sus palabras se suman a las del presidente Alberto Fernández. Ayer el mandatario se quejó de la "decrepitud" del derecho. "Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso”, manifestó.

El fallo ha puesto a los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti en el centro de la escena y han sido severamente cuestionados desde el kirchnerismo.