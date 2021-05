Inédito: un fallo judicial logró irritar tanto al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio

Fue casi inédito: un fallo judicial logró irritar tanto al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio.

Se trata de un hábeas corpus colectivo contra los DNU presidenciales que dispusieron medidas sanitarias. La sentencia fue firmada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Los magistrados hicieron lugar a un planteo contra los DNU 235/21 y 241/21, que impusieron restricciones en el AMBA. También advirtieron sobre un supuesto abuso de Alberto Fernández y emplazaron al Congreso para dictar el 15 días una ley específica con parámetros sanitarios para aplicar medidas.

El Frente de Todos fue duro con estos jueces en la comisión de Asuntos Constitucionales: avanzó con un proyecto de rechazo de la medida judicial

“Rechazamos este exhorto”, advirtió la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión. El proyecto, según Parlamentario, también notifica sobre el tema al Consejo de la Magistratura y ratifica “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación”.

Por su lado, JxC no acompañó el rechazo, pero tampoco fue benévolo con su contenido. "Lo que corresponde es archivar este exhorto, ignorarlo, porque no merece ni siquiera un comentario, y evitar que sigamos deshilachando las instituciones argentinas prestándole atención a cosas que no merecen ni un renglón”, señaló a su turno el cordobés Ernesto Martínez.

La radical Silvia Giacoppo coincidió con Martínez al sostener que “esta resolución no merece ni siquiera una respuesta, porque es un exceso por parte de los jueces, pero debo decir que tampoco se encuentra en las atribuciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales revisar sentencias de jueces de ninguna instancia”.

En la discusión intervino también la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien afirmó que los jueces “se han extralimitado en lo que han hecho con su sentencia, que es violar la división de poderes y el sistema republicano, representativo y federal”.

“No estoy de acuerdo en que esto no lo tengamos que discutir y que el Senado no tenga que emitir su opinión, porque este tipo de aberraciones jurídicas no las debemos dejar pasar”, afirmó Fernández Sagasti.