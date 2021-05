Anabel Fernández Sagasti pidió clases presenciales optativas

Esta mañana hubo una cumbre política importante. Se reunieron Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Suarez. La Senadora y el Gobernador volvieron a dialogar institucionalmente luego de mucho tiempo. Fernández Sagasti le propuso a Suarez que se legisle sobre la pandemia para tener criterios "objetivos" par tomar decisiones. Más allá de ello, la presidenta del PJ tuvo una definición que se salió del molde que armó el Frente de Todos: respaldó las clases presenciales y aseguró que las aulas "es lo último" que debería cerrar.

"Obviamente las clases presenciales es lo último que queremos que suceda", dijo Anabel en la conferencia de prensa. Se refería a las medidas que debería tomar el Gobierno en el caso de que las consecuencias de la pandemia se agudicen. Hasta ahora, los referentes del Frente de Todos se habían manifestado por el cierre de las aulas. Tanto que el presidente Alberto Fernández había decretado eso para Mendoza.

La presidenta del PJ mendocino tomó otro camino y sugirió que las aulas sigan abiertas. Pero al mismo tiempo le propuso una alternativa a Suarez: que se respete la voluntad de los padres que no desean enviar a sus hijos. Allí, además, reconoció que hay padres que no tienen alternativa a la escuela. "Le pedí (al Gobernador) que le de la oportunidad a los papás y las mamás para que de decidir sobre la presencialidad. Hay padres que no tienen otra opción que dejar a sus chicos en el colegio porque tienen que trabajar. Pero hay otros que tienen la posibilidad de cuidar a sus chicos. Los papás y las mamás tienen que tener la posibilidad de decidir sobre la presencialidad o no", dijo la senadora. "Cada uno sabe cuál es su posibilidad al respecto", agregó.

En Mendoza, las clases presenciales son para toda la provincia. Pero hay situaciones particulares. Muchas escuelas de Alvear han tenido alto ausentismo por decisión de los padres. Y el intendente de San Rafael, Emir Félix, pidió suspender la presencialidad en ese departamento.