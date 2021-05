"No tenemos líderes políticos a la altura de la riqueza Argentina"

Argentina es un país que no da respiro y ofrece la necesidad de revalidar a cada momento el máster en crisis que cursamos quienes habitamos este suelo. La secuencia que se repite como un maldito loop, de crisis seriales que vuelven a hundirnos cuando creímos en un espejismo de serenidad, nos interpela y desafía a todos a buscar la hendija para romper con esta inercia que nos lastima.

Y allí están ellos, armados con su formación y conocimiento pero en especial con su audacia e intuición, para ver escenarios más allá del primer plano y encarar la misión de sumar riqueza a nuestra provincia: los jóvenes emprendedores que se animan, pese a la superficie resbaladiza en el que les toca caminar.

En esta ocasión hablamos con Emmanuel Carbonero, rivadaviense de pura cepa y licenciado en comercio internacional, graduado en la Universidad de la Aconcagua. Se presenta con un frase que puede servir de arenga máxima en cualquier escenario: "No permitas que nadie te robe tu sueño". Y para reforzar la resolución que transmite agrega: "tengo proyectos muy claros, objetivos muy claros para los próximos 10 años".

Emmanuel trabaja en la empresa familiar de agricultura, comercio de cereales, fruticultura, que incluye inversiones rurales en Córdoba y Mendoza, 250 hectáreas de viñedos, emprendimientos inmobiliarios. Cuestiona la macroeconomía argenta, sostiene que la clase política no está a la altura de las riquezas naturales del país, y rechaza el discurso político que carga contra la meritocracia. De todos modos, apuesta fuertemente por nuevos proyectos aquí en Mendoza.

Mercado externo

-¿Cómo ves la toma de decisiones en torno a las exportaciones en el gobierno de Alberto Fernández?

-La industria vitivinícola, al igual que las otras, fluctúan mucho en función de la oferta y la demanda. Cuando el hemisferio norte tiene producción elevada, tenemos países como España e Italia que salen con precios muy competitivos. Nosotros en el mercado de vinos nos comparamos con Chile por ejemplo, y Chile tiene TLC (Tratados de Libre Comercio) con gran parte del mundo y Argentina no

-¿Cómo nos afecta eso?

-Imaginate que por los puertos argentinos es complicado el tránsito de la mercadería por variables extra costos. Entonces tenemos una apuesta para salir por puertos de Chile pero con un precio FOB de 8 centavos de dólares hasta poner en el buque la mercadería, y Chile tiene 3 centavos de dólares, tres o menos, de poner sus vinos en puertos chilenos.

-¿Qué otras desventajas identificás ?

-Argentina tiene un 32% de arancel de importación en China y Chile no paga. Ahí entonces tenemos un problema de competitividad muy fuerte. De todos modos creo que por el lado de la promoción estamos bien por el trabajo de ProMendoza, y por la incipiente Cámara Argentina de Exportadores de Vinos a Granel. Argentina tiene una buena promoción de vinos en las ferias internacionales, donde se ven espacios creativos e innovadores.

Macroeconomía

-¿Cómo les juega la inestabilidad económica argentina?

-Por supuesto que la macroeconomía argentina nos juega en contra, con inflación terrible, y atraso cambiario, con un dólar atrasado y una inflación fuerte cada vez somos menos competitivos.

-¿Qué pasaría si cerraran las exportaciones de vino?

-Pasaríamos a ser lo mismo que pasa con la carne en el mercado mundial. El trabajo formidable que hemos hecho en el mundo se caería, en el vino fraccionado tenes una marca empresa, cuesta una fortuna posicionarla en la mente del consumidor. Si vos le cerrás las exportaciones a esa etiqueta, cuesta mucho volver a ocupar el mercado, desabasteces un Hyatt en el Caribe por ejemplo, y hay otros 73 países intentando meter sus etiquetas. Ellos hacen un trabajo de posicionamiento de tu marca.

-¿Tienen miedo de las decisiones que puedan tomarse desde Nación?

-El miedo nos lo genera la macroeconomía, pero no porque puedan tomar una decisión así con la vitivinicultura, no hay argumento. Con el tema de la carne es distinto y es errónea la decisión. Argentina es el principal proveedor de carne de China, y hay internas que no conocemos, pero esto no favorece a nadie ni a ninguna actividad, estos planteos que me haces a mí me lo hacen a afuera, me preguntan: ¿cómo sabemos si nos vas a proveer durante un año si a los de la carne les cerraron?

-¿Entonces?

-Ellos cuando compran en la Argentina lo estudian al país, si no tenes reglas de juego claro no sos competitivo, te estudian la inflación, la devaluación, te dicen cosas como si tuvieron un salto devaluatorio del 30% porque no podemos mejorar el precio en dólares si a vos te rinde más. Es gente del círculo rojo a nivel mundial muy preparada, muy informada, están en el día a día, me ha pasado muchas veces, con importadores nuevos que nos preguntan cómo sé que me vas a proveer este vino durante 24 meses, si el gobierno está cerrando otras exportaciones. Igual no creo que haya argumentos lógicos para que con el vino tomen una medida así, de cerrar.

La clase política

-¿Te gusta la política?

-Participé pero me desilusionó, está muy mal vista la política, mucha gente de bien se siente ajena. Después de este cambio de gobierno hablé con mi papá, y él nos dijo: "hay que involucrarse y participar por sus hijos". Creo que nos tenemos que dejar de quejar, aportar un granito de arena, la política está muy en deuda con la sociedad, tenemos una clase política que es muy ajena a la riqueza que tiene Argentina. Es un país con riqueza, que no es lo mismo a decir que es rico, porque no tenemos líderes políticos a la altura de la riqueza que tiene Argentina.

-Explicate

-Si vos analizás la Argentina, su distribución de geográfica, su densidad poblacional, los climas, los suelos, es el país que cualquier presidente del mundo quisiera tener, su superficie, los climas, los suelos, es el país con todos los suelos y climas, bélicamente está en una zona tranquila con superficie costera, con puertos, si bien lejos de los centros de consumo.

-¿Pero entonces Argentina tiene algo malo que son los argentinos?

-No podemos culpar a un niño de 18 años que nació, creció y vivió en la pobreza y no vio trabajar a su padre y su madre, que estuvo en una cultura de plan. No tuvo las mismas oportunidades. Hay miles de generaciones completas que no han visto trabajar a sus padres, y dicen que la meritocracia no existe, tenés que ser porque todos tienen la misma oportunidad. A mí me enseñaron que tenés que laburar 12 o 14 horas por día, estamos mal si critican la meritocracia.

-¿Te cuesta contratar gente capacitada?

-Cada vez más y más en los pueblos, porque los chicos que viven en los pueblos, y ven el sufrimiento de sus padres, con el desarraigo rural, la crisis generacional que vamos a vivir en el campo en general es dramática. Si no fuera por gente de otras nacionalidades que trabajan no sé cómo haríamos. Hay un recambio generacional muy triste para Argentina. Hay una crisis generacional, porque no hay recambio en los puestos de trabajo, los chicos huyen de las crisis que vivieron sus padres, de la voracidad fiscal, los tipos se van a las ciudades, buscan ser empleados, estudiar otras carreras, y no vuelven al pueblo.

Empresa familiar

-Contame un poco la historia de tu organización de trabajo

-En 2011, cuando volví del exterior me dediqué a la empresa familiar de agricultura, también tenemos comercio de cereales como soja, maíz y algo de maní, tenemos inversiones en Córdoba, en Mendoza tenemos campos de cría, en la parte vitivinícola tenemos 250 hectáreas de viñedo, una bodega de 5 millones de litros, procesamos todas las uvas que producimos, nos dedicamos a la fruticultura, también nos dedicamos a los emprendimientos inmobiliarios, somos 5 hermanos que trabajamos muy unidos.

-Qué balance hacés

-Llevo 8 años al frente de la bodega, ya he podido cumplir varios de los objetivos que me propuse relacionados con las exportaciones. Desde 2018 empezó a surtir efecto todos los procesos de certificación de calidad y empezamos a exportar a finales de 2017 con continuidad. Somos un referente argentino de vino a granel, exportamos a EEUU, Canadá, Inglaterra, Suiza, Perú, China y Holanda.

-¿Tu familia tiene campos en Córdoba, exportan desde soja hasta maní, es otra historia imagino?

-Trabajás con previsibilidad. Los precios ya los tenemos fijados, nosotros ya tenemos asegurado el precio foward para entregar junio, julio y agosto del 2022. Vendemos el maíz que aún no plantamos, la agricultura es otro mundo muy distinto a la vitivinicultura.

-¿Pero si te cambian las retenciones?

-Si tenés el precio cerrado las retenciones no juegan porque ya hiciste un contrato, ese es el problema del que te firmó el contrato a vos.