El gesto de Cristina Kirchner que emocionó a Esteban Bullrich

El mes pasado el senador nacional Esteban Bullrich contó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa. En ese momento la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó el acompañamiento del Senado de la Nación ante la "difícil situación" por la que atraviesa el legislador de Juntos por el Cambio y ahora, en una entrevista, el propio Bullrich contó que se emocionó por un llamado que recibió de Cristina.

"Me llamó Cristina. Yo me emocioné hablando con ella. Hablábamos de la fe, de lo importante que es para crecer en todo momento”. Luego, el senador dijo: “Hay muchas cosas que la gente me dice ahora que antes no me decía. Y digo, ¿por qué no me las decían antes? Una muestra de cariño, un abrazo”, contó en la charla que tuvo con los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum.

Cuando Bullrich reveló que padecía ELA, Cristina Kirchner también se manifestó a través de Twitter. "Acabo de leer la carta publicada por el senador nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", escribió, al tiempo en que recordó a Héctor Timerman y remarcó que "la conforntación política no de be deshumanizarnos".

Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función.



En memoria de Héctor Timmerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 28, 2021

En la entrevista que brindó Esteban Bullrich, el senador contó que atravesó distintas etapas desde su diagnóstico. “¿Qué me pierdo? Que no voy a poder entrar a mis hijas a la Iglesia, por ejemplo. Esa es la primera reacción”. A esa emoción, le siguió el enojo. “Me costó más que la angustia porque no le encontraba la vuelta”, se lamentó Bullrich, y terminó la idea con una suerte de esperanza: “Ahora estoy en paz”.

Más allá de las limitaciones físicas que acarrea la enfermedad, Esteban Bullrrich quiere lograr algo de provecho con su experiencia y está trabajando para mejorar el acceso a los medicamentos que existen para tratar la ELA. "Estoy trabajando con congresistas americanos para hacer una ley en paralelo con ellos y mejorar acá el acceso a las drogas experimentales. Siento que puedo ayudar mucho con lo que estoy haciendo; puedo ayudar no solamente a la gente que tiene ELA, sino también a la gente que la está pasando mal", aseguró.

A pesar de la enfermedad, Bullrich sigue siendo legislador y un apasionado por la política, por eso también se refirió al momento del país, a la grieta y al gobierno de Alberto Fernández. “Hoy el problema más grave que tiene la Argentina es la falta de humildad de su dirigencia política para pedir ayuda. Esa es la principal razón de que haya oscuridad en el futuro. Tenemos que trabajar con la falta de humildad”, dijo.

"En nuestro gobierno nos costó pedir ayuda y lo mismo le pasa a Alberto. No hay humildad. Una vez que llegás, ya sos presidente. Sí, sos presidente, pero no quiere decir que todos los problemas los resolvés solo. Yo no podría enfrentar esto solo", completó Esteban Bullrich.