Ex viceministro de Economía: "La gente se está cagando de hambre"

El economista Emmanuel Álvarez Agis emitió polémicas declaraciones al ser consultado sobre la crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país en plena segunda ola de coronavirus. "No hay plata, la economía está toda rota y la gente se está cagando de hambre" opinó quien fue parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia.

Quien fue viceministro de Economía del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cuando estuvo al frente de la cartera de Economía, criticó con dureza al presidente Alberto Fernández y destacó que en nuestro país no hay un plan económico para contener la inflación.

Álvarez Agis en declaraciones radiales señaló: "Hay que diferenciar dos cuestiones respecto del ataque a la inflación. Medidas con efectos paliativos de una inflación que se acelera y es particularmente intensa en alimentos e insumos, de lo que es un plan anti-inflacionario. Ahí nos podemos poner a discutir si puede ser ortodoxo, heterodoxo, por izquierda, por derecha, de shock, gradual, con política fiscal o política monetaria".

Los dichos del economista nos retrotraen al mes de abril donde estuvo en el centro de la polémica tras declarar: "no vamos a bajar de una inflación del 50% haciéndonos los boludos". El economista aseguró que de abril a la fecha nada cambió y destacó: "Una cosa es que el Gobierno diga ‘la inflación este año va a ser de 29%' y después la realidad muestra que ya no va a ser así. Y otra cosa es que diga a principios de años ‘vamos a apostar a un 29% pero si la soja se va u$s 600, vamos a hacer tal cosa; si el petróleo baja, vamos a hacer otra'".

El ex viceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo que en la Argentina se vive algo similar a un Boca-River donde no importa lo que haga el otro y destacó: “Si Alberto anuncia un plan anti-inflacionario, del otro lado de la grieta van a contestar que la inflación es buena. Si no hace nada, le van a decir que necesita un plan anti-inflacionario" y finalizó diciendo: "Posponer decisiones conspira en contra de los objetivos de ambas partes. Si en economía mezclás negro y blanco, no sale gris: sale un Frankenstein".